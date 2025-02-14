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Регион
14 февраля, 13:40

Минкультуры: Ошибку в названии памятника на месте дуэли Пушкина исправят

В Министерстве культуры пообещали в ближайшее время исправить ошибку в имени убийцы поэта Александра Пушкина Жоржа Дантеса в названии объекта культурного наследия, где произошла дуэль поэта. В течение следующей недели правильные варианты документов будут переданы в Минкультуры и в правительство. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры России.

Место дуэли Пушкина и Дантеса. Фото © Wikipedia/GAlexandrova

Место дуэли Пушкина и Дантеса. Фото © Wikipedia/GAlexandrova

«Необходимые документы — акт государственной историко-культурной экспертизы по внесению изменений в реестр в части наименования «Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Э.»., а также документы, подтверждающие исправление ошибки в названии объекта — поступят в Минкультуры России, а также в Правительство в течение следующей недели», — сказано на сайте ведомства.

После всех изменений и необходимых процедур правки будут внесены в постановление правительства РФ, а также в приказ Минкультуры России.

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Ранее стало известно, что в Молдавии в городе Бельцы собираются установить памятник Александру Пушкину. Некоторое время писатель жил на территории современного государства и черпал там вдохновение. Инициатива, в свою очередь, направлена на популяризацию русского языка и литературы в регионе.

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Ольга Сливченко
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