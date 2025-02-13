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13 февраля, 15:47

Проживающий в Бельгии потомок Пушкина признался, что не знает, кто такой Юра Борисов

Daily Storm: Праправнук Пушкина заявил, что не знает, кто такой Юра Борисов

Юра Борисов в фильме «Пророк. История Александра Пушкина» (2025), режиссёр Феликс Умаров. Обложка © Kino-teatr

Юра Борисов в фильме «Пророк. История Александра Пушкина» (2025), режиссёр Феликс Умаров. Обложка © Kino-teatr

Праправнук поэта Александра Пушкина признался, что не знает актёра Юру Борисова. Об этом он рассказал изданию Daily Storm. Потомок является тёзкой своего именитого прапрадеда и носит имя Александр Александрович Пушкин.

«Знаю ли я Борисова? К сожалению, нет. У нас сейчас очень мало связей с русской культурой. Но я помню, как играл [Сергей] Безруков, и надеюсь, это будет так же ярко», — сказал Алексанр Пушкин, проживающий в Бельгии.

Другой потомок поэта, художник Николай Данилевский, заявил, что сейчас роль Пушкина сыграть очень легко. Поэт ассоциируется с бакенбардами и цилиндром, а сам образ значения не имеет.

Напомним, что Юра Борисов снялся в фильме «Пророк. История Александра Пушкина», где сыграл легендарного поэта. В годовщину смерти писателя Борисов почтил память мэтра отечественной литературы молчанием. Сейчас артист является одним из номинатов на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора».

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Полина Никифорова
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