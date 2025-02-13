Проживающий в Бельгии потомок Пушкина признался, что не знает, кто такой Юра Борисов
Daily Storm: Праправнук Пушкина заявил, что не знает, кто такой Юра Борисов
Юра Борисов в фильме «Пророк. История Александра Пушкина» (2025), режиссёр Феликс Умаров. Обложка © Kino-teatr
Праправнук поэта Александра Пушкина признался, что не знает актёра Юру Борисова. Об этом он рассказал изданию Daily Storm. Потомок является тёзкой своего именитого прапрадеда и носит имя Александр Александрович Пушкин.
«Знаю ли я Борисова? К сожалению, нет. У нас сейчас очень мало связей с русской культурой. Но я помню, как играл [Сергей] Безруков, и надеюсь, это будет так же ярко», — сказал Алексанр Пушкин, проживающий в Бельгии.
Другой потомок поэта, художник Николай Данилевский, заявил, что сейчас роль Пушкина сыграть очень легко. Поэт ассоциируется с бакенбардами и цилиндром, а сам образ значения не имеет.
Напомним, что Юра Борисов снялся в фильме «Пророк. История Александра Пушкина», где сыграл легендарного поэта. В годовщину смерти писателя Борисов почтил память мэтра отечественной литературы молчанием. Сейчас артист является одним из номинатов на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора».