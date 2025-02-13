Проживающий в Бельгии потомок Пушкина признался, что не знает, кто такой Юра Борисов

Праправнук поэта Александра Пушкина признался, что не знает актёра Юру Борисова. Об этом он рассказал изданию Daily Storm . Потомок является тёзкой своего именитого прапрадеда и носит имя Александр Александрович Пушкин.

«Знаю ли я Борисова? К сожалению, нет. У нас сейчас очень мало связей с русской культурой. Но я помню, как играл [Сергей] Безруков, и надеюсь, это будет так же ярко», — сказал Алексанр Пушкин, проживающий в Бельгии.