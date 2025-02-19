На участие в конкурсе «Родная игрушка» пришло более 28 тысяч заявок
На участие во Всероссийском конкурсе «Родная игрушка» пришло более 28 тысяч заявок. Их отправляли из 89 регионов страны. Теперь экспертное жюри займётся оценкой работ. В следующий этап пройдут по 45 проектов в каждой номинации. Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль заявил, что каждая заявка является вкладом в сохранение культурного кода страны. Об этом сообщает пресс-служба Российского общества «Знание».
«Конкурс «Родная игрушка» получился по-настоящему масштабным, он объединил всю страну — от Калининграда и до Владивостока. У меня уже была возможность ознакомиться с некоторыми заявками, и, знаете, я лишний раз убедился, что у нас — россиян — огромный творческий потенциал и безмерное уважение к своей культуре и истории», — заявил Древаль.
Номинация «Сюжетно-образная игрушка» заняла первое место среди поданных заявок, составив 59% от общего числа. При этом значительное количество участников выбрали формат настольных игр для реализации своих идей (28%). Конструкторы и сборные модели представлены в концепциях 6% участников. Номинация «Техническая и технологическая игрушка» получила 3% заявок, а «Мультимедийный проект» — 4%.
Все заявки в каждой номинации будут отобраны и оценены экспертным жюри, в состав которого войдут представители партнёров конкурса. Среди экспертных партнёров — Ассоциация предприятий индустрии детских товаров, Высшая школа экономики, Московский политехнический университет, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица, МИСИС, Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Российская академия образования, Гжельский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, а также Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина.
Напомним, что приём заявок на участие в конкурсе завершился 17 февраля. Принять участие в нём могли профессиональные и профильные разработчики, создатели игр и игрушек, а также любители возрастом от 14 лет. Рассмотрение заявок будет продолжаться до 28 февраля включительно. На втором этапе конкурса, который начнётся 4 марта и продлится до 16 мая, участникам предстоит разработать модели игрушек под руководством опытных наставников.
Telegram / Родная игрушка