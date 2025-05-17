Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 14:56

«Достаточно свободного времени»: Загитова высмеяла Губерниева в ответ на критику

Алина Загитова шуткой ответила на критику со стороны Дмитрия Губерниева

Алина Загитова и Дмитрий Губерниев. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов, Михаил Метцель

Алина Загитова и Дмитрий Губерниев. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов, Михаил Метцель

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высмеяла спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который неоднократно критиковал её как телеведущую. В интервью «Газете.ru» фигуристка сыронизировала, мол, рада, что у её коллеги достаточно свободного времени для комментариев.

«Радует, что у Дмитрия достаточно свободного времени, чтобы комментировать происходящее. Я тоже люблю себя занять чем-то, если у меня есть свободная минутка — например, увлекаюсь гончарным делом», — пошутила спортсменка.

«Фуфлыжная федерация»: Губерниев раскритиковал работу ФЛГР и призвал Вяльбе уйти с поста
«Фуфлыжная федерация»: Губерниев раскритиковал работу ФЛГР и призвал Вяльбе уйти с поста

Ранее Дмитрий Губерниев раскритиковал идею бойкота ОИ-2026 российскими фигуристами. Он подчеркнул, что спортсмены сами примут решение о том, ехать ли им на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Алина Загитова
  • Дмитрий Губерниев
  • Фигурное катание
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar