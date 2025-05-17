«Достаточно свободного времени»: Загитова высмеяла Губерниева в ответ на критику
Алина Загитова шуткой ответила на критику со стороны Дмитрия Губерниева
Алина Загитова и Дмитрий Губерниев. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов, Михаил Метцель
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высмеяла спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который неоднократно критиковал её как телеведущую. В интервью «Газете.ru» фигуристка сыронизировала, мол, рада, что у её коллеги достаточно свободного времени для комментариев.
«Радует, что у Дмитрия достаточно свободного времени, чтобы комментировать происходящее. Я тоже люблю себя занять чем-то, если у меня есть свободная минутка — например, увлекаюсь гончарным делом», — пошутила спортсменка.
Ранее Дмитрий Губерниев раскритиковал идею бойкота ОИ-2026 российскими фигуристами. Он подчеркнул, что спортсмены сами примут решение о том, ехать ли им на Олимпийские игры 2026 года в Италии.