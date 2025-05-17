20-летняя модель OnlyFans Софи Рейн купила частный самолёт за 35 млн долларов
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sophieraiin
Софи Рейн, звезда платформы OnlyFans, сделала значительный шаг в своей карьере, приобретя частный самолёт стоимостью 35 миллионов долларов. Эта покупка стала возможна благодаря щедрости её подписчиков, которые поддерживают её «творчество». Этой новостью она поделилась в своих социальных сетях.
На её аккаунт подписано около 10 миллионов человек. Некоторые мужчины проявляют особую щедрость и единовременно выделяют Рейн значительные суммы. Как пишут СМИ, один из таких поклонников пожертвовал ей 377 миллионов рублей, даже не встретившись с ней лично. Недавно она вошла в пятёрку самых стремительно развивающихся моделей платформы OnlyFans.
Софи Рейн © TikTok/sophieraiin
В свои двадцать лет Рейн зарабатывает по 4 миллиона долларов в месяц на своих подписчиках. Она активно делится своими успехами и жизнью с фанатами, что только укрепляет их преданность и интерес к её контенту. Рейн планирует использовать свой новый самолёт для путешествий и расширения своего бизнеса, а также для создания уникального контента для своих подписчиков.
Ранее Life.ru сообщал, что в центре громкого скандала в США оказалась 24-летняя модель OnlyFans из Нью-Гэмпшира по имени Келли Тедфорд. В Интернете появилось видео, на котором американка намеренно портит имущество в гостиничном номере. На видео девушка демонстративно мочится на Библию, а также оставляет следы своих выделений на мебели и постельном белье. Эти записи были сделаны в январе и стали причиной начала уголовного расследования.