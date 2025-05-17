Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 19:44

Shaman обратился к жителям Ставрополя после отмены своего концерта

Shaman после отмены концерта в Ставрополе призвал власти услышать мнение народа

Ярослав Дронов (Shaman). Обложка © Life.ru

Ярослав Дронов (Shaman). Обложка © Life.ru

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов в минувшем году остался без концерта в Ставрополе. Однако при очередном приезде в город он решил отыграться за скандал и призвал власти региона «услышать мнение народа». Shaman со сцены спросил у местных жителей, хотят ли они увидеть его выступление на День города, и после продолжительных радостных возгласов предложил краевой администрации организовать концерт в сентябре.

Shaman обратился к жителям Ставрополя. Видео © Пятый канал

«Ну что же, ждём официального приглашения от руководства Ставропольского края. До новых встреч», — цитирует певца Пятый канал.

Мизулина и Shaman прилюдно подрались на «Аллее героев», но есть нюанс
Мизулина и Shaman прилюдно подрались на «Аллее героев», но есть нюанс

Ранее Shaman и Екатерина Мизулина, глава «Лиги безопасного интернета», разыграли шуточную потасовку прямо во время онлайн-трансляции. Эпизод с этой игровой перепалкой запечатлен на Twitch-канале Мизулиной. Их игровые персонажи Minecraft столкнулись на «Аллее героев» и начали активно обмениваться «ударами». Важно отметить, что это была всего лишь часть игрового процесса, а не реальный конфликт.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Shaman (Ярослав Дронов)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar