Shaman обратился к жителям Ставрополя после отмены своего концерта

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов в минувшем году остался без концерта в Ставрополе. Однако при очередном приезде в город он решил отыграться за скандал и призвал власти региона «услышать мнение народа». Shaman со сцены спросил у местных жителей, хотят ли они увидеть его выступление на День города, и после продолжительных радостных возгласов предложил краевой администрации организовать концерт в сентябре.

Shaman обратился к жителям Ставрополя. Видео © Пятый канал

«Ну что же, ждём официального приглашения от руководства Ставропольского края. До новых встреч», — цитирует певца Пятый канал.