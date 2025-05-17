Shaman обратился к жителям Ставрополя после отмены своего концерта
Shaman после отмены концерта в Ставрополе призвал власти услышать мнение народа
Ярослав Дронов (Shaman). Обложка © Life.ru
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов в минувшем году остался без концерта в Ставрополе. Однако при очередном приезде в город он решил отыграться за скандал и призвал власти региона «услышать мнение народа». Shaman со сцены спросил у местных жителей, хотят ли они увидеть его выступление на День города, и после продолжительных радостных возгласов предложил краевой администрации организовать концерт в сентябре.
Shaman обратился к жителям Ставрополя. Видео © Пятый канал
«Ну что же, ждём официального приглашения от руководства Ставропольского края. До новых встреч», — цитирует певца Пятый канал.
Ранее Shaman и Екатерина Мизулина, глава «Лиги безопасного интернета», разыграли шуточную потасовку прямо во время онлайн-трансляции. Эпизод с этой игровой перепалкой запечатлен на Twitch-канале Мизулиной. Их игровые персонажи Minecraft столкнулись на «Аллее героев» и начали активно обмениваться «ударами». Важно отметить, что это была всего лишь часть игрового процесса, а не реальный конфликт.