Теплоход столкнулся с опорой Императорского моста на Волге, буксируя нефтебаржу

17 мая в Ульяновске произошёл инцидент с участием речного судна. Теплоход «Капитан Соловьёв», осуществлявший буксировку нефтеналивной баржи «Волга нефть 103», совершил столкновение с одной из опор Императорского моста через Волгу. Всё случилось в дневное время, сообщает телеграм-канал Приволжской транспортной прокуратуры.

«17 мая 2025 года в дневное время при движении теплоход «Капитан Соловьёв», который буксировал баржу «Волга нефть 103», допустил столкновение бортом баржи со второй опорой Императорского моста в Ульяновске. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Значительных повреждений опоры не произошло, движение на мосту не оставлено», — сказано в публикации.

Ульяновская транспортная прокуратура начала служебное расследование для установления всех обстоятельств произошедшего. Особое внимание будет уделено проверке соблюдения экипажем и судовладельцем установленных норм безопасности судоходства. Капитана теплохода отправили на освидетельствование. В случае выявления нарушений надзорный орган примет соответствующие меры прокурорского реагирования.