Ирина Хакамада показала трогательное фото с 27-летней дочерью с особенностями
Обложка © РИА «Новости» / Нина Зотина
Ирина Хакамада поделилась трогательным снимком с 27-летней дочерью с особенностями в своей социальной сети. На снимке, сделанном во время ужина в одном из московских ресторанов, Мария Сиротинская позирует в стильном черно-белом свитшоте с аккуратно собранными волосами и лёгким макияжем.
Мария Сиротинская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ irina_hakamada
«Девушка с красными губами в ожидании брата», — подписала фото экс-политик.
Её старший сын Даниил строит успешную карьеру и живет в Гонконге с семьёй, у него трое детей.
Ранее Life.ru писал, что в столице Татарстана было отменено выступление Ирины Хакамады, политика и бизнес-тренера. Это произошло после того, как родственники участников специальной военной операции обратились к депутату Госсовета Татарстана Эдуарду Шарафиеву. Депутат утверждал, что Хакамада демонстрирует неприязнь к людям, связанным с СВО.