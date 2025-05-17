Ирина Хакамада показала трогательное фото с 27-летней дочерью с особенностями

Ирина Хакамада поделилась трогательным снимком с 27-летней дочерью с особенностями в своей социальной сети. На снимке, сделанном во время ужина в одном из московских ресторанов, Мария Сиротинская позирует в стильном черно-белом свитшоте с аккуратно собранными волосами и лёгким макияжем.

Мария Сиротинская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ irina_hakamada

«Девушка с красными губами в ожидании брата», — подписала фото экс-политик.

Её старший сын Даниил строит успешную карьеру и живет в Гонконге с семьёй, у него трое детей.