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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
17 мая, 18:23

Ирина Хакамада показала трогательное фото с 27-летней дочерью с особенностями

Обложка © РИА «Новости» / Нина Зотина

Обложка © РИА «Новости» / Нина Зотина

Ирина Хакамада поделилась трогательным снимком с 27-летней дочерью с особенностями в своей социальной сети. На снимке, сделанном во время ужина в одном из московских ресторанов, Мария Сиротинская позирует в стильном черно-белом свитшоте с аккуратно собранными волосами и лёгким макияжем.

Мария Сиротинская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ irina_hakamada

Мария Сиротинская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ irina_hakamada

«Девушка с красными губами в ожидании брата», — подписала фото экс-политик.

Её старший сын Даниил строит успешную карьеру и живет в Гонконге с семьёй, у него трое детей.

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Ранее Life.ru писал, что в столице Татарстана было отменено выступление Ирины Хакамады, политика и бизнес-тренера. Это произошло после того, как родственники участников специальной военной операции обратились к депутату Госсовета Татарстана Эдуарду Шарафиеву. Депутат утверждал, что Хакамада демонстрирует неприязнь к людям, связанным с СВО.

Анастасия Никонорова
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