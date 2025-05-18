Убивший девятимесячную дочь в Брянске мужчина пытался избежать ответственности

Осуждённый за убийство девятимесячной дочери и инсценировку её похищения Александр Кулагин пытался оспорить приговор. Мужчина заявил, что заявление о «похищении» ребёнка подавала его супруга Светлана Шкапцова, а потому в его действиях якобы отсутствует состав преступления. Однако суд признал эти доводы несостоятельными, пишет РИА «Новости».

Трагедия, потрясшая Брянск в 2012 году, началась с заявления Шкапцовой о пропаже ребёнка из коляски у зоомагазина. Трёхнедельные поиски с участием тысяч людей оказались безрезультативными, пока следствие не установило, что девочка была убита отцом ещё в конце февраля, а её «похищение» тщательно спланировано обоими родителями.

Суд установил, что Кулагин действовал по заранее разработанному с женой плану: после убийства ребёнка он уехал в другой город, а Шкапцова сообщила в полицию о похищении.