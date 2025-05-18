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18 мая, 02:48

Убивший девятимесячную дочь в Брянске мужчина пытался избежать ответственности

Александр Кулагин. Обложка © ТАСС / Владимир Горовых

Александр Кулагин. Обложка © ТАСС / Владимир Горовых

Осуждённый за убийство девятимесячной дочери и инсценировку её похищения Александр Кулагин пытался оспорить приговор. Мужчина заявил, что заявление о «похищении» ребёнка подавала его супруга Светлана Шкапцова, а потому в его действиях якобы отсутствует состав преступления. Однако суд признал эти доводы несостоятельными, пишет РИА «Новости».

Трагедия, потрясшая Брянск в 2012 году, началась с заявления Шкапцовой о пропаже ребёнка из коляски у зоомагазина. Трёхнедельные поиски с участием тысяч людей оказались безрезультативными, пока следствие не установило, что девочка была убита отцом ещё в конце февраля, а её «похищение» тщательно спланировано обоими родителями.

Суд установил, что Кулагин действовал по заранее разработанному с женой плану: после убийства ребёнка он уехал в другой город, а Шкапцова сообщила в полицию о похищении.

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В 2013 году Александру Кулагину и Светлане Шкапцовой суд вынес приговор. Мужчина получил 19 лет колонии за убийство и организацию ложного похищения, его супруга — 4 года и 3 месяца за оставление в опасности и заведомо ложный донос.

Артём Гапоненко
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