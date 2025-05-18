Убивший девятимесячную дочь в Брянске мужчина пытался избежать ответственности
Александр Кулагин. Обложка © ТАСС / Владимир Горовых
Осуждённый за убийство девятимесячной дочери и инсценировку её похищения Александр Кулагин пытался оспорить приговор. Мужчина заявил, что заявление о «похищении» ребёнка подавала его супруга Светлана Шкапцова, а потому в его действиях якобы отсутствует состав преступления. Однако суд признал эти доводы несостоятельными, пишет РИА «Новости».
Трагедия, потрясшая Брянск в 2012 году, началась с заявления Шкапцовой о пропаже ребёнка из коляски у зоомагазина. Трёхнедельные поиски с участием тысяч людей оказались безрезультативными, пока следствие не установило, что девочка была убита отцом ещё в конце февраля, а её «похищение» тщательно спланировано обоими родителями.
Суд установил, что Кулагин действовал по заранее разработанному с женой плану: после убийства ребёнка он уехал в другой город, а Шкапцова сообщила в полицию о похищении.
В 2013 году Александру Кулагину и Светлане Шкапцовой суд вынес приговор. Мужчина получил 19 лет колонии за убийство и организацию ложного похищения, его супруга — 4 года и 3 месяца за оставление в опасности и заведомо ложный донос.