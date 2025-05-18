«Шанс всегда есть»: 91-летняя бегунья из Подмосковья раскрыла свой секрет тренировок
Бегунья Богатова: Бег доступен для людей любого возраста, даже в 90 лет
Бегунья Клара Богатова. Обложка © Telegram / Новости Москвы
В 91 год Клара Богатова из подмосковного Климовска продолжает покорять беговые дистанции, недавно одержав победу в очередном забеге на три километра. Своим примером она подтверждает простую истину: успех приходит с упорством. Главным условием для достижения результатов в беге, по её словам, является систематичность тренировок. Об этом спортсменка рассказала 360.ru.
Свой путь в лёгкой атлетике Клара Богатова начала довольно поздно – в 69 лет. До этого, как признаётся сама победительница, она никогда не испытывала особого пристрастия к спорту и даже в юности с трудом справлялась с небольшими кроссами.
За прошедшие годы она успела значительно расширить свои горизонты: помимо нынешних трёхкилометровых дистанций, в её активе забеги на 10 километров и даже четыре успешно пройденных полумарафона (21 км). Сейчас, по словам бегуньи, из-за возрастных изменений в коленях приходится отдавать предпочтение более коротким маршрутам – по пять-семь километров. Тем не менее, её ежемесячный тренировочный объём по-прежнему внушителен и составляет около сотни километров.
По её словам весь секрет в том, что тренировки должны быть действительно регулярными.
«Шанс всегда есть. Был у нас клуб любителей бега. Сначала по воскресеньям, а потом я поняла, что надо заниматься этим постоянно, каждый день», — сказала она.
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