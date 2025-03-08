Кубок мира по спортивной гимнастике взяла 49-летняя спортсменка, выступавшая за СССР

Спортивная гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина выиграла этап Кубка мира в 49 лет. Она стала лучшей в опорном прыжке с результатом13,516 балла. Соревнования проходят в Баку. За ней на пьедестале почёта разместились словенки Тея Белак с 13,366 балла и Тьяса Кисселеф — 13,283 балла.

В свои 49 лет Чусовитина не намерена останавливать спортивную карьеру, она претендует на участие в летней Олимпиаде 2028 года. Игры в Париже в 2024 году она пропустила из-за травмы. Всего спортсменка участвовала в восьми Олимпиадах, начиная с 1992 года. Она выступала за команды СССР, Германии и Узбекистана.