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8 марта, 11:50

Кубок мира по спортивной гимнастике взяла 49-летняя спортсменка, выступавшая за СССР

Этап Кубка мира по спортивной гимнастике выиграла 49-летняя Оксана Чусовитина

Оксана Чусовитина. Фото © Noushad Thekkayil/ EPA/ TASS

Оксана Чусовитина. Фото © Noushad Thekkayil/ EPA/ TASS

Спортивная гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина выиграла этап Кубка мира в 49 лет. Она стала лучшей в опорном прыжке с результатом13,516 балла. Соревнования проходят в Баку. За ней на пьедестале почёта разместились словенки Тея Белак с 13,366 балла и Тьяса Кисселеф — 13,283 балла.

В свои 49 лет Чусовитина не намерена останавливать спортивную карьеру, она претендует на участие в летней Олимпиаде 2028 года. Игры в Париже в 2024 году она пропустила из-за травмы. Всего спортсменка участвовала в восьми Олимпиадах, начиная с 1992 года. Она выступала за команды СССР, Германии и Узбекистана.

Ранее чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Семёнова решила сменить спортивное гражданство и начать выступать за сборную Армении. Мать гимнастки добавила, что смена гражданства никак не отразится на деятельности её дочери по популяризации спорта в России.

Главным тренером сборной РФ по художественной гимнастике стала Татьяна Сергаева
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Полина Никифорова
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