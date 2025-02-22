Главным тренером сборной РФ по художественной гимнастике стала Татьяна Сергаева

Главным тренером российской сборной по художественной гимнастике стала Татьяна Сергаева. Об этом в ходе церемонии награждения чемпионата РФ по этой спортивной дисциплине сообщил президент Федерации гимнастики России Олег Белозёров.

На новой должности Сергаева сменяет Ирину Винер, руководившую национальной командой России с 2001 года. 12 февраля Винер сообщила, что оставит обязанности главного тренера.

Напомним, что в беседе с журналистами о своём решении оставить должность главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что хочет взяться за новую амбициозную задачу. Вместо того чтобы лично тренировать молодых спортсменов, она будет передавать свой богатый опыт коллегам и другим тренерам.