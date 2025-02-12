Ирина Винер уходит с поста главного тренера сборной по художественной гимнастике
Ирина Винер. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Ирина Винер решила покинуть пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. В разговоре с журналистами она отметила, что сегодня перед ней стоит новая задача.
«Я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике. Сегодня передо мной стоит новая, не менее важная задача — не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звёзд», — приводит слова Винер РИА «Новости».
Знаменитая наставница отметила, что гимнастика — её жизнь. Винер счастлива, что смогла внести свой вклад в развитие этого вида спорта. По словам тренера, многие из её учеников уже сами стали выдающимися наставниками. Винер уверена, что её новая роль поможет сохранить традиции отечественной гимнастики и обеспечить преемственность поколений.
Также Ирина Винер поблагодарила всех спортсменок, коллег и тренеров, с которыми вместе прошла этот путь, подчеркнув, что «художественная гимнастика остаётся в надёжных руках»
Центр подготовки сборных команд удовлетворил заявление Винер об отставке. Министр спорта России, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв в разговоре с РИА «Новости» поблагодарил тренера за работу и поддержку спортсменов.
Ирина Александровна Винер — советский и российский тренер по художественной гимнастике, педагог, доктор педагогических наук, профессор. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (2008 — 2024), в прошлом — вице‑президент технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG). Герой Труда Российской Федерации (2015), заслуженный работник физической культуры РФ (1997).