Ирина Винер уходит с поста главного тренера сборной по художественной гимнастике

Ирина Винер решила покинуть пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. В разговоре с журналистами она отметила, что сегодня перед ней стоит новая задача.

«Я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике. Сегодня передо мной стоит новая, не менее важная задача — не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звёзд», — приводит слова Винер РИА «Новости».

Знаменитая наставница отметила, что гимнастика — её жизнь. Винер счастлива, что смогла внести свой вклад в развитие этого вида спорта. По словам тренера, многие из её учеников уже сами стали выдающимися наставниками. Винер уверена, что её новая роль поможет сохранить традиции отечественной гимнастики и обеспечить преемственность поколений.

Также Ирина Винер поблагодарила всех спортсменок, коллег и тренеров, с которыми вместе прошла этот путь, подчеркнув, что «художественная гимнастика остаётся в надёжных руках»

Центр подготовки сборных команд удовлетворил заявление Винер об отставке. Министр спорта России, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв в разговоре с РИА «Новости» поблагодарил тренера за работу и поддержку спортсменов.