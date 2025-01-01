Избивала и оскорбляла: Азербайджанского тренера по гимнастике наказали за насилие над спортсменками

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) ввела санкции против Азербайджанской гимнастической федерации (AGF), экс-тренера национальной сборной по художественной гимнастике Марианы Василевой, действующего тренера команды Сияны Василевой, а также тренера AGF Евгению Виляеву. Об этом сообщает пресс-служба GEF.

В 2023 году вокруг азербайджанской федерации разгорелся крупный скандал. Тренеров обвинили в систематическом многолетнем физическом и психологическом насилии в отношении нескольких спортсменок. Было установлено, что Василева избивала своих подопечных, заставляла их выступать, когда они были не в форме, а также оскорбляла девушек из-за лишнего веса.

Мариана Василева получила дисквалификацию на восемь лет, в течение этого срока ей запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с Международной федерацией гимнастики (FIG). Также ей запрещено занимать пост главного тренера в любой федерации, связанной с FIG. Кроме того, она лишается звания «почётного тренера» FIG. После окончания срока отстранения ей придётся пройти трёхмесячные курсы по охране труда для возвращения.

Сияна Василева и Виляева дисквалифицированы условно на полтора года и год соответственно. Чтобы вернуться, они будут должны пройти курсы FIG, связанные с поведенческой осведомлённостью и защитой детей и молодежи. Также за ними будут наблюдаться в течение года.

Азербайджанская федерация отстранена от участия в любых событиях FIG на полгода условно. Если будут выполнены требования по принятию мер, связанных с безопасностью, дисквалификацию отстрочат на год. Кроме того, AGF обязана выплатить штраф в размере 30 тысяч швейцарских франков. Все стороны могут подать апелляцию в течение трёх недель.

Помимо того, в решении комиссии уточняется, что все обвинения со спортивного директора AGF Натальи Булановой сняты.