Избивала и оскорбляла: Азербайджанского тренера по гимнастике наказали за насилие над спортсменками
GEF отстранила экс-тренера сборной Азербайджана по гимнастике Василеву
Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) ввела санкции против Азербайджанской гимнастической федерации (AGF), экс-тренера национальной сборной по художественной гимнастике Марианы Василевой, действующего тренера команды Сияны Василевой, а также тренера AGF Евгению Виляеву. Об этом сообщает пресс-служба GEF.
В 2023 году вокруг азербайджанской федерации разгорелся крупный скандал. Тренеров обвинили в систематическом многолетнем физическом и психологическом насилии в отношении нескольких спортсменок. Было установлено, что Василева избивала своих подопечных, заставляла их выступать, когда они были не в форме, а также оскорбляла девушек из-за лишнего веса.
Мариана Василева получила дисквалификацию на восемь лет, в течение этого срока ей запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с Международной федерацией гимнастики (FIG). Также ей запрещено занимать пост главного тренера в любой федерации, связанной с FIG. Кроме того, она лишается звания «почётного тренера» FIG. После окончания срока отстранения ей придётся пройти трёхмесячные курсы по охране труда для возвращения.
Сияна Василева и Виляева дисквалифицированы условно на полтора года и год соответственно. Чтобы вернуться, они будут должны пройти курсы FIG, связанные с поведенческой осведомлённостью и защитой детей и молодежи. Также за ними будут наблюдаться в течение года.
Азербайджанская федерация отстранена от участия в любых событиях FIG на полгода условно. Если будут выполнены требования по принятию мер, связанных с безопасностью, дисквалификацию отстрочат на год. Кроме того, AGF обязана выплатить штраф в размере 30 тысяч швейцарских франков. Все стороны могут подать апелляцию в течение трёх недель.
Помимо того, в решении комиссии уточняется, что все обвинения со спортивного директора AGF Натальи Булановой сняты.
Ранее тренера из Дагестана пожизненно дисквалифицирован за избиение юного борца. Мужчина избил ученика ногами за неудачное выступление.
ТАСС / Наталия Федосенко