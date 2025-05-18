Патрушев поздравил Балтийский флот с 322-летием и сделал важное заявление

В честь Дня Балтийского флота помощник президента РФ Николай Патрушев заявил о его важной роли в поддержании безопасности судоходства и предотвращении провокаций со стороны недружественных государств. Он также отметил в своём поздравлении, что Балтфлот является ключевым элементом в обеспечении безопасности в морской акватории.

«В сложной военно-политической обстановке флот продолжает укреплять свои позиции, надёжно обеспечивает безопасность судоходства, пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств, оттачивает своё мастерство в ходе учений на Балтике и дальних походах», — заявил Патрушев.

Балтийский флот, созданный Петром I, справедливо называют колыбелью российского Военно-морского флота, заявил председатель Морской коллегии. Он подчеркнул, что история флота – это яркий пример героизма, отваги, мужества и безграничной преданности Родине.

История Балтийского флота ведёт отсчёт с 18 мая 1703 года. В этот день, под предводительством Петра I, флотилия Армейского флота, состоявшая из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков, одержала первую победу в бою, захватив два шведских военных корабля в устье Невы. В память об этом событии все участники сражения были награждены специальными медалями с надписью: «Небываемое бывает».