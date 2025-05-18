«Били лопатой, угрожали закопать»: Звери из ВСУ пытали товарища за отказ идти в штурмовики

В украинской армии рядовых солдат жестоко избивают по приказу начальства за любую провинность или отказ идти на передовую. В руки военнослужащих ВС РФ в Курской области попал телефон одного из бойцов Украины, оттуда удалось извлечь видео, на котором вэсэушники зверски бьют сослуживца, не желающего подписывать некий «раппорт«. Содержание ролика раскрыл в телеграм-канале военкор Александр Коц.

Кадры издевательств ВСУшников над сослуживцем. Полное видео редакция не может опубликовать по этическим соображениям. Видео © Telegram / Kotsnews

«На кадрах упыри из 25 отдельного штурмового батальона издеваются над своим сослуживцем. Его по очереди избивают «побратимы» — ногами, руками, лопатой, черенком по стопам, ремнём, пряжкой от ремня, угрожают отрубить пальцы топором, закапывают живьём», — рассказал журналист.

По мнению Коца, мужчину пытались принудить подписать документ о переводе из резервистов в штурмовики. По началу бедолага стойко выдерживал пытки, при этом он не пытался сопротивляться, лишь изредка стонал и терял сознание. Его загнали в яму и пригрозили продержать там три дня. Затем туда спускаются по очереди солдаты ВСУ и издеваются над товарищем. В итоге изуверские истязания достигли такого пика, что человек сломался. Военнослужащий согласился подписать «раппорт». В финале видео он сидит и заполняет некое заявление, текст которого ему надиктовывают.

«Обязательно к просмотру на Украине. Если вы думаете, что бусификация ТЦК — это дно, то взгляните на дно этой ямы. С бусификации ваши беды только начинаются», — добавил Коц под видеороликом.