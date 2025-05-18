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Регион
18 мая, 09:50

«Били лопатой, угрожали закопать»: Звери из ВСУ пытали товарища за отказ идти в штурмовики

Военкор Коц: Бойцы ВС РФ нашли видео пыток солдат ВСУ над своим сослуживцем

В украинской армии рядовых солдат жестоко избивают по приказу начальства за любую провинность или отказ идти на передовую. В руки военнослужащих ВС РФ в Курской области попал телефон одного из бойцов Украины, оттуда удалось извлечь видео, на котором вэсэушники зверски бьют сослуживца, не желающего подписывать некий «раппорт«. Содержание ролика раскрыл в телеграм-канале военкор Александр Коц.

Кадры издевательств ВСУшников над сослуживцем. Полное видео редакция не может опубликовать по этическим соображениям. Видео © Telegram / Kotsnews

«На кадрах упыри из 25 отдельного штурмового батальона издеваются над своим сослуживцем. Его по очереди избивают «побратимы» — ногами, руками, лопатой, черенком по стопам, ремнём, пряжкой от ремня, угрожают отрубить пальцы топором, закапывают живьём», — рассказал журналист.

По мнению Коца, мужчину пытались принудить подписать документ о переводе из резервистов в штурмовики. По началу бедолага стойко выдерживал пытки, при этом он не пытался сопротивляться, лишь изредка стонал и терял сознание. Его загнали в яму и пригрозили продержать там три дня. Затем туда спускаются по очереди солдаты ВСУ и издеваются над товарищем. В итоге изуверские истязания достигли такого пика, что человек сломался. Военнослужащий согласился подписать «раппорт». В финале видео он сидит и заполняет некое заявление, текст которого ему надиктовывают.

«Обязательно к просмотру на Украине. Если вы думаете, что бусификация ТЦК — это дно, то взгляните на дно этой ямы. С бусификации ваши беды только начинаются», — добавил Коц под видеороликом.

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Ранее стало известно, что украинские военные пытали мирных жителей Курской области в подвалах, рассказал пленный ВСУ Сергей Косяк. Он отметил, что не понимает военнослужащих, которые этим занимались, а также цели, которые преследовало руководство при начале операции в регионе.

Обложка ©

Telegram / Kotsnews

Татьяна Миссуми
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