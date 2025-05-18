Дело не в характерах: Психолог объяснил, почему рушатся даже самые прочные союзы

Почему отношения некоторых пар крепнут с годами, а другие дают трещину при первых же испытаниях? Психолог Марк Бартон убеждён, что истинные истоки распада зачастую скрыты гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

При анализе причин разрыва важно смотреть не столько на саму конфликтную ситуацию, сколько на отношение партнёров к этим трудностям и способность их преодолевать.

По словам Бартона, если в начале союз держится на сильных чувствах и страсти, то со временем, когда они утихают, на первый план выходят совершенно иные факторы – а именно, навыки взаимодействия.

Находить общий язык с любимым человеком, конструктивно разрешать споры, проходить через кризисы, не разрушая связь — это навыки, которые можно развивать, как, к примеру, умение водить машину.

«Отношения — это навык. И если им не обладать — даже большая любовь может не выдержать. Поэтому пары распадаются не потому, что не сошлись характерами», — заключил Бартон.