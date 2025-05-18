Российские силы поразили скопления и объекты ВСУ в 139 районах

За минувшие сутки российские войска нанесли удары по позициям противника в 139 районах, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные комплексы и артиллерия Вооружённых сил России поразили инфраструктуру военного аэродрома, склады с боеприпасами и топливом, хранилища дронов, радиолокационные станции, а также временные базы украинских подразделений и иностранных наёмников.

Тем временем Киев и прилегающие к нему области подверглись самой масштабной атаке беспилотников с начала СВО. Российские войска использовали 273 дрона «Герань», что является рекордным показателем. Предыдущий максимум был зафиксирован в феврале, когда было применено 267 дронов.