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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
18 мая, 09:34

Российские силы поразили скопления и объекты ВСУ в 139 районах

Минобороны РФ: ВС России ударили по аэродрому ВСУ и складам боеприпасов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

За минувшие сутки российские войска нанесли удары по позициям противника в 139 районах, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные комплексы и артиллерия Вооружённых сил России поразили инфраструктуру военного аэродрома, склады с боеприпасами и топливом, хранилища дронов, радиолокационные станции, а также временные базы украинских подразделений и иностранных наёмников.

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Тем временем Киев и прилегающие к нему области подверглись самой масштабной атаке беспилотников с начала СВО. Российские войска использовали 273 дрона «Герань», что является рекордным показателем. Предыдущий максимум был зафиксирован в феврале, когда было применено 267 дронов.

Оксана Попова
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