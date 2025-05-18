Путин приветствовал участников Кубка Рахлина по дзюдо, проходящего в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам, организаторам и зрителям XIII Международных соревнований по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина» среди юниоров, который проходит в Санкт-Петербурге. В своём обращении он выразил признательность организаторам, отметив их ключевую роль в увековечивании имени заслуженного тренера Анатолия Рахлина. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Дорогие друзья! Приветствую вас на ХIII Международных соревнованиях по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина»... И, конечно, важен вклад организаторов соревнований в сбережение памяти о выдающемся тренере, педагоге и наставнике Анатолии Семёновиче Рахлине», — говорится в приветствии.

Российский лидер подчеркнул, что зрелищные и масштабные мероприятия, подобные традиционному турниру по дзюдо, играют важную роль в популяризации этого красивого и захватывающего вида спорта. Благодаря им, всё больше молодых людей открывают для себя дзюдо, проникаются его эстетикой и философией.

Президент выразил уверенность в безупречной организации турнира, его творческой атмосфере, незабываемых впечатлениях для участников и гостей, а также в его способности и дальше привлекать к себе талантливую молодёжь.