Олимпийский чемпион Гамба раскрыл, чем на тренировках по дзюдо его удивил Путин

Владимир Путин продемонстрировал отличные навыки во время совместных тренировок с членами сборной России по дзюдо, рассказал в интервью The Times генеральный менеджер сборной Эцио Гамба, который с 2008 года занимается подготовкой национальной команды.

«Для человека, который не занимается дзюдо профессионально, Путин двигается очень хорошо. Я делился с ним приемами, и он уважал мои знания. Дзюдо — это прежде всего уважение к сопернику, поэтому, когда он тренировался, то делал это не как президент России, а как дзюдоист, получающий удовольствие от спорта. Он был готов проиграть. Мы бросали друг друга. Я сказал ему, что он хорош для своего возраста», — отметил Гамба.

Особенно хорошо глава государства освоил бросок «тай отоси», который требует выведения противника из равновесия и последующей подножки. Он отметил, что президент России регулярно посещал тренировки, приезжая дважды в год. По словам спортсмена, присутствие Путина было для тренирующихся мощным стимулом и создавало уникальную атмосферу на занятиях.