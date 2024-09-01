Олимпийский чемпион Гамба раскрыл, чем на тренировках по дзюдо его удивил Путин
Гамба: Путин хорошо двигается для человека без профессиональных навыков дзюдо
Президент РФ Владимир Путин в 2019 году во время встречи со сборной командой России по дзюдо. Обложка © ТАСС / Метцель Михаил
Владимир Путин продемонстрировал отличные навыки во время совместных тренировок с членами сборной России по дзюдо, рассказал в интервью The Times генеральный менеджер сборной Эцио Гамба, который с 2008 года занимается подготовкой национальной команды.
«Для человека, который не занимается дзюдо профессионально, Путин двигается очень хорошо. Я делился с ним приемами, и он уважал мои знания. Дзюдо — это прежде всего уважение к сопернику, поэтому, когда он тренировался, то делал это не как президент России, а как дзюдоист, получающий удовольствие от спорта. Он был готов проиграть. Мы бросали друг друга. Я сказал ему, что он хорош для своего возраста», — отметил Гамба.
Особенно хорошо глава государства освоил бросок «тай отоси», который требует выведения противника из равновесия и последующей подножки. Он отметил, что президент России регулярно посещал тренировки, приезжая дважды в год. По словам спортсмена, присутствие Путина было для тренирующихся мощным стимулом и создавало уникальную атмосферу на занятиях.
Удивительный случай произошёл на прошедших Олимпийских играх в Париже, которые запомнились не только скандалами. На командном турнире по дзюдо 145-килограммовый француз Тедди Ринер быстро победил южнокорейцы Ли Ён Хвана. Не в последнюю очередь благодаря весу соперника — азиатский спортсмен выступает в категории до 81 килограмма.