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Регион
18 мая, 17:57

Во Франции высказались за нейтралитет Украины

Французский политик Земмур предложил признать Украину нейтральным государством

Вид на Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

Вид на Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

Лидер французской правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур считает, что для Украины необходимо закрепить нейтральный статус и отказаться от перспективы членства в НАТО. Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro.

«Украина должна быть признана нейтральным государством», — приводит его слова издание.

Земмур считает, что конфликт можно было предотвратить, если бы президент Франции Эмманюэль Макрон своевременно выступил с инициативой, адресованной Владимиру Путину. Он также отметил, что Россия, по его мнению, совершенно никуда не торопится, поскольку добивается успехов как в военных действиях, так и в других сферах.

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А ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отверг возможность направления военных контингентов стран НАТО или ЕС на Украину. После двусторонних переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони он подчеркнул, что этот вопрос даже не обсуждается в политических кругах.

Наталья Демьянова
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