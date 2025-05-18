Лидер французской правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур считает, что для Украины необходимо закрепить нейтральный статус и отказаться от перспективы членства в НАТО. Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro.

«Украина должна быть признана нейтральным государством», — приводит его слова издание.

Земмур считает, что конфликт можно было предотвратить, если бы президент Франции Эмманюэль Макрон своевременно выступил с инициативой, адресованной Владимиру Путину. Он также отметил, что Россия, по его мнению, совершенно никуда не торопится, поскольку добивается успехов как в военных действиях, так и в других сферах.



