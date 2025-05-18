«Охота за душами»: На Западе ужаснулись событиями, разворачивающимися на Украине
Боуз: Неизвестные гражданские затащили прохожего в микроавтобус в Одессе
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В центре Одессы неизвестные в гражданской одежде схватили мужчину на улице и насильно посадили в микроавтобус. Инцидент, предположительно связанный с мобилизацией, попал на видео и вызвал широкий общественный резонанс. Об этом сообщил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.
«Неизвестные гражданские» похитили мужчину на Разумовской в Одессе и заставили его сесть в микроавтобус. Они быстро сели и уехали. Очевидцы утверждают, что люди Зеленского теперь носят гражданскую одежду, чтобы их не обнаружили во время охоты за душами», — написал Боуз.
На видеозаписи, сопровождающей публикацию, видно, как трое мужчин набрасываются на прохожего и буквально волокут его к припаркованному фургону. Пострадавший яростно сопротивляется, однако его всё равно заталкивают внутрь, после чего машина уезжает.
Инцидент спровоцировал широкое обсуждение и недовольство в украинском онлайн-сообществе. Растёт число видеороликов, на которых запечатлены действия сотрудников военкоматов, насильно задерживающих мужчин и, по свидетельствам очевидцев, проявляющих грубость.
Ранее в Верховной раде заявили, что добровольцев на Украине сейчас можно посчитать по пальцам, из-за чего власти набирают людей на фронт исключительно насильственными методами. Военкомов, которые не забирают на фронт кого попало там жестоко наказывают.