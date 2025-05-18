В центре Одессы неизвестные в гражданской одежде схватили мужчину на улице и насильно посадили в микроавтобус. Инцидент, предположительно связанный с мобилизацией, попал на видео и вызвал широкий общественный резонанс. Об этом сообщил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.

«Неизвестные гражданские» похитили мужчину на Разумовской в Одессе и заставили его сесть в микроавтобус. Они быстро сели и уехали. Очевидцы утверждают, что люди Зеленского теперь носят гражданскую одежду, чтобы их не обнаружили во время охоты за душами», — написал Боуз.

На видеозаписи, сопровождающей публикацию, видно, как трое мужчин набрасываются на прохожего и буквально волокут его к припаркованному фургону. Пострадавший яростно сопротивляется, однако его всё равно заталкивают внутрь, после чего машина уезжает.

Инцидент спровоцировал широкое обсуждение и недовольство в украинском онлайн-сообществе. Растёт число видеороликов, на которых запечатлены действия сотрудников военкоматов, насильно задерживающих мужчин и, по свидетельствам очевидцев, проявляющих грубость.