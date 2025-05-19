В Дагестане обвал повредил газопровод — без газа остались тысячи человек

Вечером 18 мая на окраине села Усухчай в Докузпаринском районе Дагестана произошло обрушение горной породы, в результате чего была нарушена целостность газопровода высокого давления. Инцидент зафиксировали в 19:45, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В результате обрушения скальной массы повреждена газовая труба высокого давления d-273 мм протяжённостью 50 м. В зоне аварийных отключений остаются 2 населённых пункта, всего 1259 дома с населением 5333 человека. Аварийно-восстановительные работы спланированы с 09.00 19.05.2025», — говорится в сообщении.