В Дагестане обвал повредил газопровод — без газа остались тысячи человек
МЧС: Обрушение скалы в Дагестане оставило без газа более пяти тысяч жителей
Газовая труба. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk
Вечером 18 мая на окраине села Усухчай в Докузпаринском районе Дагестана произошло обрушение горной породы, в результате чего была нарушена целостность газопровода высокого давления. Инцидент зафиксировали в 19:45, сообщили в ГУ МЧС по региону.
«В результате обрушения скальной массы повреждена газовая труба высокого давления d-273 мм протяжённостью 50 м. В зоне аварийных отключений остаются 2 населённых пункта, всего 1259 дома с населением 5333 человека. Аварийно-восстановительные работы спланированы с 09.00 19.05.2025», — говорится в сообщении.
Напомним, что 14 мая в Дагестане в результате мощного обвала скалы оказались заблокированы 53 села. На месте работала бригада ДЭП в составе двух человек и одной единицы техники.