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Регион
19 мая, 00:10

В Дагестане обвал повредил газопровод — без газа остались тысячи человек

МЧС: Обрушение скалы в Дагестане оставило без газа более пяти тысяч жителей

Газовая труба. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Газовая труба. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Вечером 18 мая на окраине села Усухчай в Докузпаринском районе Дагестана произошло обрушение горной породы, в результате чего была нарушена целостность газопровода высокого давления. Инцидент зафиксировали в 19:45, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В результате обрушения скальной массы повреждена газовая труба высокого давления d-273 мм протяжённостью 50 м. В зоне аварийных отключений остаются 2 населённых пункта, всего 1259 дома с населением 5333 человека. Аварийно-восстановительные работы спланированы с 09.00 19.05.2025», — говорится в сообщении.

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Напомним, что 14 мая в Дагестане в результате мощного обвала скалы оказались заблокированы 53 села. На месте работала бригада ДЭП в составе двух человек и одной единицы техники.

Тимур Хингеев
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