В Дагестане обвал скалы заблокировал дорогу к 53 сёлам, где живут свыше 14 тысяч человек

В Дагестане в результате мощного обвала скалы оказались заблокированы 53 села. Об этом сообщило главное управление МЧС России по республике.

«На границе Чародинского и Гунибского района около села Куллаб произошёл обвал скальной породы на автодорогу республиканского значения Гуниб – Цуриб. Без дорожного сообщения остались 53 населенных пунктов Чародинского района с населением 14052 человека», — говорится в сообщении.

Уточняется, что власти уже организовали расчистку дороги. На месте работает бригада ДЭП в составе двух человек и одной единицы техники.