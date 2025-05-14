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Регион
14 мая, 09:01

В Дагестане обвал скалы заблокировал дорогу к 53 сёлам, где живут свыше 14 тысяч человек

МЧС: В результате обвала скалы в Дагестане заблокировано 53 села

Последствия обвала. Обложка © Главное управление МЧС России по республике Дагестан

Последствия обвала. Обложка © Главное управление МЧС России по республике Дагестан

В Дагестане в результате мощного обвала скалы оказались заблокированы 53 села. Об этом сообщило главное управление МЧС России по республике.

«На границе Чародинского и Гунибского района около села Куллаб произошёл обвал скальной породы на автодорогу республиканского значения Гуниб – Цуриб. Без дорожного сообщения остались 53 населенных пунктов Чародинского района с населением 14052 человека»,говорится в сообщении.

Уточняется, что власти уже организовали расчистку дороги. На месте работает бригада ДЭП в составе двух человек и одной единицы техники.

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Мария Любицкая
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