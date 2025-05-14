В Дагестане обвал скалы заблокировал дорогу к 53 сёлам, где живут свыше 14 тысяч человек
МЧС: В результате обвала скалы в Дагестане заблокировано 53 села
Последствия обвала. Обложка © Главное управление МЧС России по республике Дагестан
В Дагестане в результате мощного обвала скалы оказались заблокированы 53 села. Об этом сообщило главное управление МЧС России по республике.
«На границе Чародинского и Гунибского района около села Куллаб произошёл обвал скальной породы на автодорогу республиканского значения Гуниб – Цуриб. Без дорожного сообщения остались 53 населенных пунктов Чародинского района с населением 14052 человека», — говорится в сообщении.
Уточняется, что власти уже организовали расчистку дороги. На месте работает бригада ДЭП в составе двух человек и одной единицы техники.
Ранее Life.ru сообщал об обвале грунта в Геленджике. В результате трагедии погибли трое рабочих. Инцидент произошёл, как сообщается, из-за длительных проливных дождей в регионе.