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8 мая, 08:50

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим вырос на полметра за сутки

В Тюменской области стремительно растёт уровень воды в реке Ишим, сообщила администрация региона. По информации губернатора Александра Моора, только за сутки в Абатском районе вода поднялась на полметра.

Вид с высоты на реки в Тюменской области. Видео © Telegram / Александр Моор

Губернатор подчеркнул, что меры по предотвращению последствий паводка реализуются в круглосуточном режиме. Особое внимание уделяется защите федеральной трассы Р-402, связывающей восток и запад страны, где уже возведён метровый земляной вал. Для минимизации рисков эвакуация объявлена в пяти населённых пунктах: сёлах Абатское, Викулово, Ильинка, деревне Бокова и городе Ишиме. На данный момент уровень воды в Ишиме достиг критической отметки в 939 сантиметров.

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Ранее в Приморском крае погибла женщина, пытаясь перейти реку вброд после сильных дождей. Её унесло течением реки Постышевки. Тело 45-летней женщины нашли спасатели, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Обложка ©

Telegram / Александр Моор

Мария Любицкая
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