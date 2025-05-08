В Тюменской области уровень воды в реке Ишим вырос на полметра за сутки

В Тюменской области стремительно растёт уровень воды в реке Ишим, сообщила администрация региона. По информации губернатора Александра Моора, только за сутки в Абатском районе вода поднялась на полметра.

Губернатор подчеркнул, что меры по предотвращению последствий паводка реализуются в круглосуточном режиме. Особое внимание уделяется защите федеральной трассы Р-402, связывающей восток и запад страны, где уже возведён метровый земляной вал. Для минимизации рисков эвакуация объявлена в пяти населённых пунктах: сёлах Абатское, Викулово, Ильинка, деревне Бокова и городе Ишиме. На данный момент уровень воды в Ишиме достиг критической отметки в 939 сантиметров.