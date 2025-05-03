Человек погиб из-за обвала грунта в Геленджике, ещё двух ищут под завалами
Фото © freepik/wirestock
В Геленджике произошла трагедия: обвал грунта на улице Портовой унёс жизнь одного человека. По предварительным данным, под завалами остаются ещё двое рабочих, ведутся поисково-спасательные работы. Инцидент произошёл во время строительно-монтажных работ на склоне. Об этом сообщает Mash.
По уточнённой информации, всего пострадали четыре человека, все они иностранцы. Рабочие занимались уборкой грунта и строительного мусора на склоне. Предварительной причиной обвала называют обильные осадки, которые шли в регионе в последние дни. По оценкам специалистов, объём сошедшего грунта составил около 500 кубических метров.
На месте происшествия работают спасательные службы и правоохранительные органы. Проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего и оценки соблюдения техники безопасности на строительной площадке.
Ранее Life.ru сообщал, что в акватории Чёрного моря, неподалёку от Геленджика, произошло столкновение между двумя судами — танкером и сухогрузом. Танкер «NATIG-ALIYEV» и сухогруз «BEGONIA-S» столкнулись в открытом море из-за сильного ветра и волн.