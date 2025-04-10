Вне зоны риска: Названы безопасные для купания курорты Кубани и Крыма

Курорты Черноморского побережья — от Сочи до Севастополя, включая Геленджик, Туапсе и Крым, — не представляют опасности для туристов. Роспотребнадзор официально заявил, что качество атмосферного воздуха, морской воды и песка на этих территориях соответствует всем нормам. Отдыхающие могут выдыхать спокойно, так как для экологии и их здоровья в регионе угроз не выявлено.

«На территории муниципального образования город-курорт Сочи, Туапсинского муниципального округа, а также входящих в его состав Новомихайловского городского поселения, Джубгского городского поселения, Небугского сельского поселения, муниципального образования город-курорт Геленджик с его Дивноморским и Архипо-Осиповским внутригородскими округами, а также муниципального образования Лазаревское и муниципального образования город-герой Новороссийск, Республики Крым и г. Севастополь также не выявлялись несоответствия по качеству атмосферного воздуха, морской воды, песка пляжей», — приводит сообщение ТАСС.

В ведомстве сообщили, что курорты находятся вне зоны риска.