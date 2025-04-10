Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 15:28

Вне зоны риска: Названы безопасные для купания курорты Кубани и Крыма

Роспотребнадзор: Вода в Сочи, Геленджике, Туапсе, Крыму безопасна для людей

Побережье в Сочи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Lavrentev

Побережье в Сочи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Lavrentev

Курорты Черноморского побережья — от Сочи до Севастополя, включая Геленджик, Туапсе и Крым, — не представляют опасности для туристов. Роспотребнадзор официально заявил, что качество атмосферного воздуха, морской воды и песка на этих территориях соответствует всем нормам. Отдыхающие могут выдыхать спокойно, так как для экологии и их здоровья в регионе угроз не выявлено.

«На территории муниципального образования город-курорт Сочи, Туапсинского муниципального округа, а также входящих в его состав Новомихайловского городского поселения, Джубгского городского поселения, Небугского сельского поселения, муниципального образования город-курорт Геленджик с его Дивноморским и Архипо-Осиповским внутригородскими округами, а также муниципального образования Лазаревское и муниципального образования город-герой Новороссийск, Республики Крым и г. Севастополь также не выявлялись несоответствия по качеству атмосферного воздуха, морской воды, песка пляжей», — приводит сообщение ТАСС.

В ведомстве сообщили, что курорты находятся вне зоны риска.

Раскрыта судьба туриста, пропавшего под лавиной в Сочи
Раскрыта судьба туриста, пропавшего под лавиной в Сочи

Ранее были озвучены самые популярные направления для внутреннего туризма в стране. В числе лидеров оказались Калининград и Нижний Новгород, а также Казань, Москва и культурная столица РФ — Санкт-Петербург.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Путешествия и туризм
  • Поп-культура и Развлечения
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar