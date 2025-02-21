Танкер и сухогруз столкнулись в Чёрном море у берегов Геленджика
Танкер наехал на сухогруз у берегов Геленджика. Два судна застряли в море. Об этом сообщает SHOT.
Два судна столкнулись в Чёрном море. Видео © SHOT
По информации издания, в порту Новороссийск танкер «NATIG-ALIYEV» из-за сильного ветра и волн сорвался с якоря и столкнулся с сухогрузом «BEGONIA-S». Капитаны обоих судов сообщили, что серьёзных повреждений корабли не получили, однако самостоятельно разойтись теперь не могут.
Ранее Life.ru сообщал, что в Азовском море начал тонуть сухогруз «Павел Грабовский». На борту судна находилось три тысячи тонн кукурузы. Теплоход был доставлен на якорную стоянку. Разлива нефтепродуктов удалось избежать.
SHOT