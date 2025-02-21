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Регион
21 февраля, 11:13

Танкер и сухогруз столкнулись в Чёрном море у берегов Геленджика

Танкер наехал на сухогруз у берегов Геленджика. Два судна застряли в море. Об этом сообщает SHOT.

Два судна столкнулись в Чёрном море. Видео © SHOT

По информации издания, в порту Новороссийск танкер «NATIG-ALIYEV» из-за сильного ветра и волн сорвался с якоря и столкнулся с сухогрузом «BEGONIA-S». Капитаны обоих судов сообщили, что серьёзных повреждений корабли не получили, однако самостоятельно разойтись теперь не могут.

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Два судна на воздушных подушках столкнулись на Волге в Самарской области

Ранее Life.ru сообщал, что в Азовском море начал тонуть сухогруз «Павел Грабовский». На борту судна находилось три тысячи тонн кукурузы. Теплоход был доставлен на якорную стоянку. Разлива нефтепродуктов удалось избежать.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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