Танкер и сухогруз столкнулись в Чёрном море у берегов Геленджика

Танкер наехал на сухогруз у берегов Геленджика. Два судна застряли в море. Об этом сообщает SHOT.

Два судна столкнулись в Чёрном море. Видео © SHOT

По информации издания, в порту Новороссийск танкер «NATIG-ALIYEV» из-за сильного ветра и волн сорвался с якоря и столкнулся с сухогрузом «BEGONIA-S». Капитаны обоих судов сообщили, что серьёзных повреждений корабли не получили, однако самостоятельно разойтись теперь не могут.