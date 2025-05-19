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19 мая, 06:30

«Бред сивой кобылы»: Доктор Мясников раскритиковал утверждение медиков о густой крови

Врач Мясников: Не стоит самостоятельно принимать кроверазжижающие лекарства

Врач и телеведущий Александр Мясников. Обложка © Telegram / Доктор Мясников

Врач и телеведущий Александр Мясников. Обложка © Telegram / Доктор Мясников

Медики, утверждающие, что у пациента слишком густая кровь, определяя на глаз во время забора крови, занимаются распространением дезинформации. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

«Когда вам сестра или врач говорит: «У вас густая кровь» при заборе — это бред сивой кобылы. Это не значит, что у вас повышенная вязкость», — подчеркнул доктор.

Специалист предостерёг от самостоятельного приёма лекарств, разжижающих кровь, после услышанной информации. Он подчеркнул, что это влечёт риск опасных осложнений, включая кровоизлияние в мозг и желудочное кровотечение.

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А ранее LIfe.ru писал, в каких случаях нужно срочно вызывать скорую помощь при боли в животе. Особенно внимательным к сигналам организма стоит быть женщинам.

Мария Любицкая
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