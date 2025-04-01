Знает о тебе всё: В Центре им. Рогачёва рассказали, как с помощью анализа крови можно «заглянуть» в будущее

Тело человека содержит в среднем 4–6 литров крови. Изучая кровь, мы можем получить подробную картину здоровья и даже заглянуть в будущее. Например, определить склонность к различным заболеваниям. Подробнее об информации, которую хранит наша кровь, рассказал Life.ru заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачёва и эксперт проекта о донорстве крови и плазмы «+Я» Павел Трахтман.

По словам эксперта, на первый взгляд, кровь — достаточно простая жидкость. Она алая, однородная, а её задача — переносить кислород и углекислый газ и доставлять в клетки питательные вещества. Но на самом деле всё куда сложнее.

«Наша кровь — это целая система, которая выполняет не только функцию транспортировки, но и, например, защищает нас от заболеваний. В её состав входят отдельные клетки с разными задачами — и десятки уникальных веществ», — рассказывает Павел Трахтман.

Даже общий анализ крови, один из самых распространённых лабораторных тестов, может многое рассказать о состоянии организма. Этот тест всегда «участвует» в диагностике и лечении, помогает врачу сформировать базовое представление о здоровье пациента.

Общий анализ крови помогает оценить её состав: количество и соотношение разных типов клеток, количество гемоглобина, показатели эритроцитов: их размер, состояние, «наполненность» гемоглобином. Отклонения от нормы заставляют врачей насторожиться. Низкий уровень эритроцитов и гемоглобина, например, указывает на анемию. И у анемии могут быть как безобидные причины, например неправильное питание, так и очень грозные — такие, как наличие внутреннего кровотечения. Заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачёва

Кроме общего анализа в диагностике и лечении используют и другие исследования крови. Биохимический анализ, например, даёт максимально подробную информацию о метаболических процессах в организме и помогает выявлять гормональные сбои, патологии сердца и сосудов, нарушения в работе печени и многие другие заболевания. Так, по словам собеседника Life.ru, анализы на онкомаркеры показывают вероятность наличия в организме раковой опухоли, её возможную локализацию, стадию и прогноз. А ПЦР-анализы помогают определить наличие в крови патогенных микроорганизмов, например вируса гепатита B или коронавируса. Тест на степень родства, кстати, тоже относится к ПЦР-тестам.

ПЦР-диагностика построена на работе с ДНК. И наличие инфекций или степень родства между людьми — далеко не единственная информация, которую мы можем получить, анализируя кровь на генетическом уровне.

«ДНК — это особая молекула, спрятанная в ядре каждой клетки. А гены — это определённые участки ДНК, которые определяют наши особенности: цвет глаз, группу крови, склонность к некоторым заболеваниям — и многие другие», — отмечает эксперт.

Изначально генетические тесты применяли криминалисты, чтобы сопоставлять ДНК с мест преступлений и кое-что узнавать о преступниках: пол, особенности внешности, этническую принадлежность. Затем появились тесты на отцовство и анализы крови на инфекции — их делают методом ПЦР. А в начале 2000-х мы научились находить в генах мутации. С помощью таких тестов можно выявить, например, генетическую предрасположенность к раку молочной железы — так как этот тип рака связан с генетической мутацией. Заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачёва

Самые современные генетические тесты позволяют расшифровать цепочку ДНК полностью — и получить максимально подробную информацию о здоровье. Назначая пациенту лечение, например, врачи точно знают, как организм отреагирует на лекарство, какая будет эффективность, как препарат будет вести себя в комплексе с другими веществами.

«ДНК-тесты применяют не только в медицинских целях — хотя, разумеется, они имеют для медицины огромное значение. В повседневной жизни они могут, например, помочь вам подобрать диету. ДНК-тест покажет индивидуальную потребность в витаминах и микроэлементах, оптимальное соотношение белков, жиров, углеводов. Наши гены, кстати, влияют не только на усвояемость нутриентов — но и на аппетит, и даже восприятие вкуса», — добавил Павел Трахтман.