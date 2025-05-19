Россию пригласят на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки
Власти Нагасаки пригласят все страны на церемонию памяти, включая Россию
Прошлогодняя церемония памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки. Фото © ТАСС / EPA
Власти японского города Нагасаки планируют направить приглашения на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки 1945 года всем государствам, имеющим дипломатические представительства в стране, включая Россию. Рассылка обычно происходит в конце мая — начале июня, сообщили РИА «Новости» в городской администрации.
«Мы планируем отправить приглашения всем странам и регионам, которые имеют иностранные дипломатические представительства в Японии», — заявили там.
Ежегодно 6 августа и 9 августа траурные церемонии проходят в Хиросиме и Нагасаки соответственно. Однако начиная с 2022 года Россию и Белоруссию на эти мероприятия не приглашали. Письма также не получали некоторые небольшие государства без посольств в Токио и Палестина, которую Япония официально не признаёт.
«Для стран и регионов, в которых расположены представительства ООН, мы также планируем отправить информационное письмо с просьбой посетить Нагасаки, место атомной бомбардировки, с участием в церемонии в качестве нового шага», — сказали в администрации.
Ранее сообщалось, что в этом году Япония изменит формат приглашений на мероприятие. Вместо обычных приглашений будет отправлено уведомление о проведении траурной церемонии. Напомним, что в августе 1945 года два японских города подверглись атомным бомбардировкам: в тот день американские пилоты сбросили атомную бомбу «Малыш» на Хиросиму и «Толстяк» — на Нагасаки. В Хиросиме погибло 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. В подавляющем большинстве это были мирные жители. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в этих городах проходят церемонии мира.