Россию пригласят на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки

Власти японского города Нагасаки планируют направить приглашения на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки 1945 года всем государствам, имеющим дипломатические представительства в стране, включая Россию. Рассылка обычно происходит в конце мая — начале июня, сообщили РИА «Новости» в городской администрации.

«Мы планируем отправить приглашения всем странам и регионам, которые имеют иностранные дипломатические представительства в Японии», — заявили там.

Ежегодно 6 августа и 9 августа траурные церемонии проходят в Хиросиме и Нагасаки соответственно. Однако начиная с 2022 года Россию и Белоруссию на эти мероприятия не приглашали. Письма также не получали некоторые небольшие государства без посольств в Токио и Палестина, которую Япония официально не признаёт.

«Для стран и регионов, в которых расположены представительства ООН, мы также планируем отправить информационное письмо с просьбой посетить Нагасаки, место атомной бомбардировки, с участием в церемонии в качестве нового шага», — сказали в администрации.