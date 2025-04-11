На церемонии в Хиросиме зарезервируют места для представителей России

Россия сможет принять участие в траурной церемонии в память о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы, запланированной на 6 августа. Об этом сообщил нашим коллегам из РИА «Новости» представитель мэрии Хиросимы, занимающийся международными связями.

По его словам, в этом году вместо обычных приглашений будет отправлено уведомление о проведении мероприятия. Если российская сторона решит участвовать, ей нужно будет подать соответствующее заявление. Уведомления также будут направлены Беларуси и другим странам, которые ранее не получали приглашения.

Представитель мэрии добавил, что эта мера касается и небольших государств с дипломатическими отношениями с Японией, но без своих дипломатических представительств в стране. В уведомлении будет указана цель церемонии, и если страна согласится с ней, то сможет участвовать.

Ранее сообщалось о том, что власти Хиросимы изменят формат приглашений на церемонию, приуроченную к 80-й годовщине бомбардировки, предоставляя странам возможность самостоятельно решать об участии. К слову, в прошлом году на церемонии в честь погибших при атомной бомбардировке японские политики «забыли» упомянуть, что именно США ударили по Хиросиме. Губернатор Хиросимы Хидэхико Юдзаки отметил, что на планете не было такого оружия, которое придумали, но не применили, но вот кто именно применил, он не указал.