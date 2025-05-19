«Мы воевали со Швецией 21 год». Что известно про Северную войну, о которой Мединский напомнил Украине На переговорах в Стамбуле Владимир Мединский напомнил украинцам о том, как в результате Северной войны Русское царство стало великой империей, а выступившим против России запорожским казакам пришлось бежать в Турцию. Подробнее — в материале Life.ru. 19 мая, 14:22 Владимир Мединский напомнил украинской делегации об итогах Северной войны. Обложка © Wikipedia / Александр Коцебу

На переговорах с представителями Украины в Стамбуле руководитель российской делегации Владимир Мединский преподал украинцам урок истории, напомнив о Северной войне.

— Мы не хотим войны, но готовы воевать год, два, три — столько, сколько потребуется. Мы воевали со Швецией 21 год. А вы сколько готовы воевать? — спросил он.

Обращение руководителя российской делегации к Северной войне не случайно, поскольку она имела самое непосредственное отношение к украинцам. Именно в результате победы России в той войне Русское царство стало Российской империей, а выбравшие «европейские ценности» и выступившие против России в союзе со шведским королём Карлом XII запорожские казаки во главе с предавшим русского царя Петра I гетманом Украины Иваном Мазепой вынуждены были бежать в Османскую империю.

«Отчины и дедины»

К началу XVIII века русский царь Пётр I, задумавший вывести Русское царство в число главных мировых держав, отчётливо осознавал, что реализовать этот замысел без выхода страны к морю невозможно. Однако балтийское побережье, ранее бывшее русскими землями, к тому моменту давно уже было захвачено Швецией, владычествовавшей во всей акватории Балтийского моря. Поэтому Россия вступила в созданный против Швеции по инициативе Польши и Саксонии Северный союз и 30 августа 1700 года объявила войну Швеции. Причиной войны были названы «неправды и обиды», нанесённые шведами лично царю Петру I в 1697 году, когда он путешествовал по Европе, а также стремление вернуть бывшие русские земли — «отчины и дедины» — территории Ингерманландии и Карелии, отошедшие к Швеции ещё в XVII веке и дававшие выход к Балтийскому морю.

Окно в Европу

Начало войны для русской армии было неудачным. 30 ноября 1700 года под Нарвой шведская армия нанесла разгромное поражение русским войскам, командование которыми Пётр I доверил саксонскому фельдмаршалу герцогу де Круа. После этого Карл XII уверовал в своё неоспоримое превосходство над русскими, а Пётр I сделал необходимые выводы и реформировал и перевооружил армию, резко сократив в ней количество иностранных офицеров. И 25 июня 1701 года русские войска успешно отразили нападение шведского флота на Архангельск, а 30 декабря одержали свою первую победу на поле боя в Северной войне, разгромив шведов в битве при Эрестфере.

Северная война длилась долго, но по её итогам Россия стала империей. «Атака шведов ярославскими драгунами у деревни Эрестфер 29 декабря 1701 года» © Wikipedia / Митрофан Греков

В июле следующего года русская армия одержала вторую победу над шведами — в сражении у Гуммельсгофа. В октябре того же года русские войска взяли шведскую крепость Нотебург, а весной 1703 года — крепость Ниеншанц. К лету 1703 года русская армия контролировала берега Невы на всём её протяжении. А 27 мая 1703 года в устье Невы Пётр I заложил новый город — будущую столицу будущей Российской империи Санкт-Петербург, названный впоследствии российским «окном в Европу».

Позднее русская армия реабилитировалась и за поражение под Нарвой — к концу лета 1704 года эта крепость также была взята русскими войсками.

Полтава

Летом 1708 года шведы, разгромившие к тому времени Польшу и Саксонию, двинулись на Россию в направлении Смоленска, намереваясь в дальнейшем пойти на Москву. 14 июля они одержали победу над русскими войсками в битве при Головчине, заняли Могилёв и захватили переправы через Днепр. Однако дальше продвинуться не смогли, поскольку русские применили тактику выжженной земли и перед шведами лежала опустошённая местность, где нельзя было добыть необходимое шведам продовольствие.

Шведы и предатель гетман Мазепа были разгромлены под Полтавой. Фото © Wikipedia / Pierre-Denis Martin

28 октября 1708 года в ставку Карла XII прибыл гетман Украины Иван Мазепа, предавший Петра I и перешедший на сторону шведов. Он обещал Карлу XII поддержку 50-тысячного казацкого войска, продовольствие и удобную зимовку на территории гетманщины. Однако ничего из обещанного Карл XII не получил: на его сторону перешли лишь около семи тысяч казаков, а столицу гетманщины Батурин и Запорожскую Сечь после известия о предательстве Мазепы разгромили и сожгли русские войска ещё до прихода туда шведов.

Остро нуждавшимся в провианте и боеприпасах шведам Мазепа подсказал, что всё это есть в Полтаве, где создан необходимый резерв на случай войны с Турцией или Крымом. 25 апреля 1709 года шведы осадили Полтаву, но взять город не смогли. Измотанная шведская армия, не имевшая необходимого количества продовольствия и боеприпасов, застряла под Полтавой, ожидая помощи из Турции или Польши. Однако ожидания оказались тщетными. Вместо помощи под Полтаву прибыл Пётр I.

8 июля 1709 года состоялось генеральное сражение, названное Полтавской битвой, в которой русские войска наголову разгромили шведов, которые бежали к переправе через Днепр у села Переволочная. Увидев, что переправить армию через Днепр не удастся, Карл XII бросил остатки своей армии и вместе с Мазепой и двумя тысячами казаков бежал к туркам в Очаков.

После Полтавской битвы считавшаяся непобедимой шведская армия перестала существовать, а Швеция навсегда перестала быть великой мировой державой.

Итоги войны

Несмотря на ужасающий разгром и позорное бегство Карла XII, боевые действия в Европе продолжались ещё более 20 лет. Россия вышла из войны в 1721 году. В 1729 году был заключён мир между Саксонией и Швецией, в 1732-м — между Швецией и Речью Посполитой. Только после этого юридически завершилась Северная война.

По её итогам в 1721 году в мире появилась новая великая держава — Российская империя, в которую было преобразовано Российское царство. К России были присоединены Ингерманландия, Восточная Карелия, Эстляндия, Лифляндия, основан Санкт-Петербург. Была решена историческая задача — обеспечен выход к Балтийскому морю и налажена морская торговля с Европой.

Авторы Владимир Дюжий