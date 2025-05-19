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19 мая, 12:17

VK запустил программу практики для студентов из 11 российских вузов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Студенты 11 российских вузов смогут пройти практику в VK благодаря новой программе VK Education Practice. Тысячи участников получат уникальную возможность погрузиться в мир IT, поработать над реальными бизнес-кейсами и получить ценный опыт в ведущей российской IT-компании.

«Мы запустили VK Education Practice — это единая программа практики, которая поможет поддержать студентов топовых российских вузов, желающих развиваться в сфере технологий. Ребята смогут погрузиться в работу в IT и усилить своё портфолио реальными кейсами», — отметил Георгий Щелканов, директор по работе с вузами VK.

К программе VK Education Practice, предлагающей углубленное обучение в областях «Искусственный интеллект и анализ данных» и «Разработка», присоединились 11 ведущих российских вузов, включая МГУ, СПбГУ, МГТУ им. Баумана, НИУ ВШЭ и другие. Онлайн-практика пройдёт с 30 июня по 15 августа. Заявки принимаются до 27 июня, необходимо согласование с вузом. С полным списком вузов и факультетов можно ознакомиться на странице программы, количество мест ограничено.

Марианна Максимовская стала генеральным директором «VK Видео»
Марианна Максимовская стала генеральным директором «VK Видео»

Ранее Life.ru сообщал, что число авторов в VK Видео выросло на 90% менее чем за год. Среди наиболее активно развивающихся каналов можно отметить таких авторов, как Влад Бумага А4, Double Bubble / Дабл Бабл, Луномосик, Kuplinov, Like Nastya, Аришнев, Глент, Дмитрий Goblin Пучков и Сергей Минаев.

Наталья Демьянова
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