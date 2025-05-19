VK запустил программу практики для студентов из 11 российских вузов

Студенты 11 российских вузов смогут пройти практику в VK благодаря новой программе VK Education Practice. Тысячи участников получат уникальную возможность погрузиться в мир IT, поработать над реальными бизнес-кейсами и получить ценный опыт в ведущей российской IT-компании.

«Мы запустили VK Education Practice — это единая программа практики, которая поможет поддержать студентов топовых российских вузов, желающих развиваться в сфере технологий. Ребята смогут погрузиться в работу в IT и усилить своё портфолио реальными кейсами», — отметил Георгий Щелканов, директор по работе с вузами VK.

К программе VK Education Practice, предлагающей углубленное обучение в областях «Искусственный интеллект и анализ данных» и «Разработка», присоединились 11 ведущих российских вузов, включая МГУ, СПбГУ, МГТУ им. Баумана, НИУ ВШЭ и другие. Онлайн-практика пройдёт с 30 июня по 15 августа. Заявки принимаются до 27 июня, необходимо согласование с вузом. С полным списком вузов и факультетов можно ознакомиться на странице программы, количество мест ограничено.