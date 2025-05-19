Степашин назвал Сердюкова виновным в подрыве обороноспособности РФ

Назначение Анатолия Сердюкова министром обороны в 2007 году, и его пребывание на этом посту до 2012 года, привели к ослаблению обороноспособности России. Такое мнение выразил глава Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин на сессии Петербургского международного юридического форума.

«В своё время был такой министр обороны Сердюков, который нанёс, на мой взгляд, очень серьёзный удар по обороноспособности моей страны», — сказал Степашин.

По его мнению, реформы Сердюкова негативно сказались на боеготовности страны, в частности, на работе военкоматов и системе призыва. Степашин отметил, что до начала украинского конфликта мало кто предполагал необходимость защиты российских границ.