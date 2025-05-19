Силуанов заявил об охлаждении динамики экономического роста в России

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил журналистам о замедлении темпов корпоративного и потребительского кредитования в стране, что, в свою очередь, ведёт к «охлаждению» динамики экономического роста. На данный момент у Банка РФ есть широкие возможности для манёвра при принятии решений по денежно-кредитной политике, отметил министр.

«Темпы, особенно корпоративного кредитования, снижаются, потребительского кредитования снижаются, Поэтому мы видим, что и динамика экономического роста тоже охлаждается», — заявил Силуанов, отвечая на вопрос по поводу «охлаждения» экономики РФ.

Министр также подчеркнул, что следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 6 июня.