Проклятая двушка: Мать-сектантка и бывший муж превратили жизнь молодой москвички в ад Жизнь 25-летней москвички Марии превратилась в кошмар: она с малолетней дочерью проживает в квартире, которую ей подарил отец, но теперь её соседями стали ещё четыре человека. Среди них мать, судя по всему попавшая в секту, и её близкий друг — бывший муж Марии. 20 мая, 21:27 Москвичка Мария бьёт тревогу — её мать связалась со странной организацией и хочет выжить девушку из квартиры. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Жизнь в страхе

— Мы живём в постоянном напряжении и страхе за свою безопасность, поэтому я купила электрошокер, чтобы хоть как-то себя защитить, — рассказывает Мария.

Квартиру в центре Москвы Мария получила в дар от отца, когда ей было 12 лет, она стала единственным собственником жилья. По словам девушки, недвижимость была в собственности у отца до брака. Мать Марии постоянно прописана в ней, но собственницей не является.

Спустя несколько лет Мария вышла замуж. Любовь быстро обернулась кошмаром — девушка начала жить в условиях постоянного психологического давления, манипуляций и насилия. Девушка утверждает, что муж поднимал на неё руку, проявлял агрессию и даже подсыпал наркотики.

Отношения с супругом закончились, когда он сел в тюрьму за распространение наркотиков, а отбывая наказание, начал переписку с... матерью Марии. Женщина, как отмечает Мария, вытащила его из тюрьмы: вместо девяти лет он отсидел лишь четыре года, так как она потратила более 1,5 млн рублей на адвокатов. Параллельно она развелась с отцом Марии. Когда бывший муж вышел досрочно, они стали жить вместе в квартире Марии.

Сегодня в квартире — помимо самой Марии и её годовалой дочери Стефании — живут её мать, отец и двое подростков, взятых матерью под опеку. Ещё один частый гость — партнёр матери, по совместительству — отсидевший бывший муж Марии.

— Квартира — 32,7 метра, малогабаритная двушка. Сейчас я с ребёнком живу в одной комнате, дверь закрывается на ключ, стоит видеокамера — на случай взлома, домогательств и прочего. Во второй комнате, совмещённой с кухней, на девяти метрах, живут мой отец (у него свой диван), мать и двое детей под её опекой — разнополые подростки. У них толком нет ни спальных мест, ни рабочих, ни личного пространства. Один из них вообще спит на кухне — просто потому, что места не хватает, — рассказала Мария.

В двухкомнатной квартире Марии теперь шесть человек — и это не считая приходов бывшего мужа. Видео © Из личного архива Марии

В эту же квартиру приходит 27-летний бывший муж Марии, чтобы провести время с её 62-летней матерью. Это происходит не только на глазах у детей, но и в присутствии отца Марии. При этом сама женщина имеет в собственности таунхаус в другом районе Москвы.

Странная мать и борьба за квартиру

На первый взгляд банальный квартирный вопрос усугубляется напряжёнными отношениями Марии с матерью. Серьёзный разлад между ними произошёл в 2017 году, когда Мария покинула религиозную организацию, в которую, по её словам, мать пыталась вовлечь всю семью. Женщина уже более 30 лет посещала различные организации с признаками сект — от протестантских церквей до более радикальных объединений. Сейчас, утверждает Мария, мать следует проповедям некоего Камила, называющего себя олицетворением любви и Богом. Те же идеи он транслирует своей аудитории — речь идёт о вере в собственную божественность, «вибрациях», «совершенстве» и других псевдорелигиозных концептах.

Мать Марии, со слов девушки, убеждена, что она «сам Бог» и учит своих подопечных детей тому же самому — что им всё покорено и что они в «седьмом небе». Также женщина молится на каких-то странных языках, постоянно сдаёт деньги организации, куда ходит. Та, в свою очередь, может быть подконтрольна украинским спецслужбам. Как утверждает Мария, её мать выступает против проведения специальной военной операции.





Поведение матери Мария называет как минимум странным и небезопасным. По её мнению, именно из-за сектантского влияния мать так настойчиво борется за квартиру. Тем более что ранее она уже передавала свою долю в другой квартире одному из «прихожан».

Сама Мария уверена: мать не хочет съезжать потому, что намерена завладеть её квартирой. Женщина, по словам девушки, подговаривает отца лишить её дарственной, собирается через суд признать дочь невменяемой, чтобы взять над ней опеку и получить право распоряжаться имуществом. Эти дела сейчас рассматриваются в суде.

Мария утверждает, что мать регулярно взламывает дверь в комнату, где она живёт с дочкой, и отрезает волосы ей и ребёнку во сне — видимо, в каких-то культовых целях.

Кроме того, мать якобы оказывает на неё психологическое давление, манипулирует ребёнком. Она также настраивает против неё родственников и распространяет слухи о её наркотической зависимости и психиатрическом диагнозе. При этом Мария подчёркивает, что сама никогда не состояла на учёте и о «лечении» в психбольнице узнала только от окружающих.

Мария пытается добиться того, чтобы бывший муж больше не появлялся на её жилплощади. Видео © Из личного архива Марии

Девушка рассказывает, что мать особо не скрывала своих намерений.

— Либо переписывай на меня квартиру, либо я тебе помогать с ребёнком никак не буду, — заявила женщина, когда Мария осталась на руках с новорождённой.

По словам Марии, мать периодически делает вид, что уделяет внимание внучке:

— Когда ей нужно что-то для суда или как-то выглядеть перед другими, она ведёт себя ласково. Специально иногда фотографирует или снимает на видео, что она ей якобы занимается. Хотя по факту мы ей не нужны, — говорит молодая мама.

Ролики Марии о семейном кошмаре набирают всё больше просмотров. Фото © Из личного архива Марии

Также девушка не уверена, что мать с искренними намерениями взяла под опеку двух подростков. Вроде как она кормит их, но при этом грозит сдать в детдом, если они не будут потом её содержать, к тому же относится к ним холодно, не проявляет ласки.

— Взяла она их, возможно, чтобы получать деньги и потом тоже забрать у них квартиру, — предполагает Мария.

Отношения с бывшим мужем, которого мать продолжает приводить домой, остаются для Марии болезненной темой. Мало того что он, по её словам, до этого неоднократно применял к ней насилие, а после выхода из тюрьмы пытался снова сблизиться. Мария трижды писала заявления в полицию о домогательствах, однако реакции не последовало. Более того, мать активно защищала этого человека: писала объяснительные вместе с ним, игнорировала опасения дочери. По мнению Марии, они состоят в отношениях, так как мать нашла последователя сектантских верований, а он нашёл себе ту, которая оплачивает его прихоти.

— В полиции принято это называть «семейными разборками», и в них они не любят лезть, — вздыхает девушка.

Что отвечают на жалобы в государственных инстанциях

После того как ситуация в квартире накалилась, Мария начала обращаться в разные инстанции — в комиссию по делам несовершеннолетних, органы опеки, Генеральную прокуратуру, департамент социальной защиты, к уполномоченному по правам ребёнка. Но, как она утверждает, все попытки добиться конкретных действий остались безрезультатными.







Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Хамовники, куда Мария направила одно из первых обращений, действительно зафиксировала проблему. В официальном ответе говорится, что в результате выезда по адресу было установлено: в квартире площадью 32,7 кв. м проживают шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних детей, двое из которых находятся под опекой. Комиссия отметила, что спальных мест на всех не хватает — часть детей спит на полу, в семье наблюдаются выраженные конфликты между родственниками.

Несмотря на это, в документе подчёркивается, что вмешательство комиссии ограничено, и рекомендуется «обратиться в Хамовнический районный суд для решения вопроса о возможности проживания указанных лиц в квартире».

Органы опеки и попечительства в ответ на отдельное обращение Марии по вопросу условий проживания подопечных детей её матери дали противоположную оценку. Согласно заключению территориального отдела № 1 Управления опеки и попечительства Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, «нарушений прав подопечных детей не выявлено».





На основании визита специалистов и заключения центра «Семья» был сделан следующий вывод: мол, отношения между приёмным родителем и детьми — эмоционально тёплые, уважительные и доброжелательные; дети обеспечены мебелью, спальными местами, одеждой и всем необходимым для обучения и досуга; по месту учёбы семья характеризуется положительно.

На вопрос о возможной принадлежности женщины к секте та, по информации органов опеки, ответила отрицательно. В качестве одного из способов решения конфликта между Марией и её матерью чиновники предложили «обратиться в службу медиации» и попробовать выработать договорённости при помощи посредников.

Таким образом, компетентные органы не увидели в происходящем оснований для вмешательства. Все усилия Марии по привлечению внимания к происходящему в её квартире сводились к рекомендациям: обратиться в суд, пойти на переговоры или дождаться возможного запроса от судебной инстанции. По словам самой Марии, такая реакция со стороны системы оставляет её один на один с ситуацией и делает полностью беззащитной перед матерью и бывшим мужем.

Мария полагает, что поведение её матери опасно для её приёмных детей. Фото © Из личного архива Марии

Я лишь хочу спокойно жить

Чтобы привлечь внимание к своей ситуации, Мария сняла видео, в котором рассказала об отношениях матери с её бывшим мужем, показала условия жизни и объяснила, почему боится за свою и детскую безопасность. Ролик набрал десять миллионов просмотров в Instagram*. Сейчас она продолжает рассказывать в социальных сетях о своей ситуации, публикуя ролики с условиями жизни детей в квартире.

— Я не требую невозможного. Я просто хочу, чтобы мать перестала мешать и угрожать. Чтобы бывший муж больше не появлялся. Чтобы у подростков, взятых под опеку, были нормальные условия, а если это невозможно — чтобы с ними работали органы опеки, — говорит Мария.

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