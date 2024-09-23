7 самых опасных религиозных организаций в России и почему к ним тянутся люди В Москву вернулся главный гипнотизёр 1990-х Анатолий Кашпировский. У него целая армия верных адептов, которые его боготворят. Он ведёт дела осторожно, но в России есть деструктивные организации, ломающие людей. Эксперты рассказали, как они затягивают в свои сети. 23 сентября, 15:48 Тоталитарные секты затягивают самых внушаемых. Обложка © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Celiafoto, © Freepik

Свобода вероисповедания позволяет не только открыто исповедовать Христа или Будду. Эта свобода таит опасности: в нашей стране орудуют сотни неоднозначных религиозных объединений. И огромная часть из них работает против народа и против государства, разобщая людей, обирая их, а иногда и натравливая одних на других. Государство не успевает с запретами, и борьба напоминает сражение Геракла с гидрой. Там, где отсечена голова, вырастают три.

Неопятидесятники**

Неопятидесятники угрожают конституционному строю России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SibRapid

Эта запрещённая в России религиозная организация имеет около сорока названий. В России адептами являются не менее 300 тысяч человек. Организации неопятидесятников** (харизматов) спонсируются из США и западных фондов. В основе учения часто лежит протестантский постулат: если ты богат, значит, бог тебя любит.

Например, в 2021 году нежелательной на территории России признали организацию пятидесятников «Новое поколение»* — «за угрозу основам конституционного строя и безопасности страны». Церковь пятидесятников была основана в 1989 году в Латвии. Её лидером стал Алексей Ледяев, тесно сотрудничающий с американцами. «Новое поколение»* считают нежелательной организацией на территории России.

Отмечают, что Церковь имеет свою иерархию, строго контролирует подчинение адептов. Для своих последователей Ледяев даже выпустил книгу, в которой учил, как «изменять мир» путём вторжения, разорения и разрушения. Также были признаны нежелательными украинское «Духовное учебное заведение»* и «Международный библейский колледж»* «Нового поколения»*. Как видите, неопятидесятники** действуют масштабно.

Организация «Нурджулар»**

Организация «Нурджулар» была основана в Турции Саидом Нурси в начале XX века. Фото © VK / ★★Религиоведение.Первый религиоведческий★★

Международная религиозная организация «Нурджулар»** была признана экстремистской в 2008 году. «Штаб-квартира» организации находится в Турции, а её адепты продвигают идеи превосходства тюрков и необходимости объединения всего исламского мира под руководством Анкары. Лидером «Нурджулара» в России был Камил Одилов, которого в прессе называют «сибирским экстремистом».

В организации требовали от адептов слепого подчинения. Из них готовили, по сути, шахидов, способных по первому слову вожака стать живой бомбой. Организация «Нурджулар»** была чётко структурирована, её деятельность велась подпольно во многих регионах России. Адепты старались проникать во власть и в учебные заведения для вербовки новых членов. После того как «Нурджулар»** объявили вне закона, деятельность не прекратилась. Она то и дело появляется в разных городах России. Сколько адептов организации сейчас находится на территории страны, неизвестно.

Файзрахманисты**

В 2010-х годах небольшая и довольно скрытная исламская община файзрахманистов** объявила о создании Исламского государства на семи сотках окраины Казани в посёлке Торфяной. Основателем общины стал Файзрахман Саттаров, бывший в советские времена заместителем муфтия. В 1980-х он объявил себя посланником Аллаха, уехал в Набережные Челны, купил дом и основал там собственное медресе. В Казань его коммуна перебралась в 1990-е. В 2004 году община порвала все связи с внешним миром. На радикалов обратили внимание после убийства заместителя муфтия Валиуллы Якупова и покушения на муфтия Республики Татарстан Илдуса Файзова. Деятельность экстремистов запретили.

«Ашрам Шамбалы»**

Журналисты считают, что «Ашрам Шамбалы»** носит все признаки тоталитарной секты. Её члены ели один рис, жили по 18 человек в комнате и спали по графику. Но меньше их от этого не становилось.

За противоправную деятельность Константин Руднев отсидел 11 лет. Фото © Wikipedia

Основателем «Ашрама Шамбалы»** стал некий Константин Руднев, называющий себя алтайским шаманом Богомудром. В организацию заманивали обещаниями открыть суперспособности и привести к великим знаниям Востока. Её члены лишались привычного круга общения, под эмоциональным воздействием уходили из семьи, жили общиной. Главная «жрица» Руднева Елена Захарова, проведя в организации 28 лет и сбежав оттуда, теперь борется с «Ашрамом Шамбалы»** и с его основателем. До сих пор активными адептами организации остаются тысячи людей.

«Свидетели Иеговы»**

Неприметные люди в тёмных одеждах раздавали журналы все 1990-е годы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / viewimage

Ещё в 2017 году в России насчитывалось не менее 165 тысяч адептов секты «Свидетели Иеговы»**. Люди, одетые в чёрное и ждущие конца света, в 1990-х годах и в нулевых были в каждом городе. Они с маниакальным упорством обходили дома, предлагая журнал «Сторожевая башня» и настойчиво приглашали сходить на собрания. Их можно было бы счесть безобидными чудаками, но штаб-квартира секты находилась в Нью-Йорке. А сами адепты собирали информацию обо всех, с кем разговаривали, и старались оторвать новичков от семьи и государства, внушая, что это «от лукавого».

Известно, что в 1999 году 70% адептов составляли женщины, при этом мужчины занимали все руководящие должности. Почти 40% адептов были пенсионерами, а 15% — учителями и студентами. Теперь они просто ушли в подполье.

«Аум синрикё»**

Здание «Аум синрикё»** в Камикуисики (Япония), 8 сентября 1996 года. Фото © Wikipedia

В 1990-х годах в России насчитывалось от 30 до 50 тысяч адептов японской секты «Аум синрикё»**. По сути, эта была ещё одна псевдорелигиозная организация, пытавшаяся создать государство в государстве. Тем более что все 1990-е годы лидера секты Асахару привечали в России на самом высоком уровне.

Но в 1995 году в Японии разразился настоящий скандал. Всё началось с убийства юриста, который готовил иск против Асахары, а закончилось распылением в токийском метро газа зарина. В результате атаки погибло 13 человек, около 6,5 тысячи получили отравление. За год до этого подобный теракт был совершён в городе Мацумото. Там погибло семь человек. Любопытно: на тот момент, когда секта «Аум синрикё»** достигла пика популярности, в Японии её адептов было гораздо меньше, чем в России — около 10 000 человек.

Неоязычники

Неоязычество — проект Запада. Фото © Wikipedia / Gunnar Creutz

Имя им легион, и это явление ещё предстоит изучить. По некоторым данным, штаб-квартира неоязычников находится в Нью-Йорке. Кажется, ничего опасного — люди носят льняные рубахи, плетут веночки и прыгают через костёр. Но почему-то всё заканчивается то проповедью превосходства славян над другими народами, то убийством священников, а то и вовсе жертвоприношениями — как в батальоне «Азов»**.

Религиоведы уже заговорили о настоящей опасности неоязычества для русского народа. Сейчас в России насчитывается не менее 50 неоязыческих организаций, среди которых самыми многочисленными считаются «родноверы», община «Дети Перуна». По самым минимальным оценкам, неоязычников в России не меньше 100 000 человек. И если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что они весьма активно выступают против РПЦ, участвуют в протестных акциях экологов, ведут агитацию и проникают во властные структуры.

Почему люди уходят в секты

Практикующий психолог, психолог-аналитик Елена Крылова рассказала Life.ru, что во многом виновато отсутствие критического мышления у населения. Людей привлекают красивая презентация и яркая обёртка, они не задаются вопросом, что этим людям от меня нужно.

Чтобы у человека было развито критическое мышление, надо, чтобы были развиты логика, анализ, способность сравнивать и думать, взвешенность в выборе. Нужно уметь обрабатывать большие потоки информации, анализировать и сопоставлять. Многим вообще не хочется думать. Поэтому часто получается так: к человеку приходит кто-то и говорит: «Ты нам нужен. У нас круто! И будет ещё круче, а главное — тебе не придётся ничего делать». И человек, не задумываясь о последствиях, идёт на поводу. Елена Крылова Психолог-аналитик

Елена Крылова считает, что вторая причина — это тотальное одиночество в больших городах. Человек — существо социальное. Ему необходимо принадлежать к группе или сообществу. Молодёжь, да и людей постарше привлекает что-то престижное, интересное, идейное, таинственное. Особое значение может иметь наличие знаменитых людей в рядах организации, харизма лидера. Человек клюёт на яркую оболочку и оказывается в лапах у сектантов.

— Третья причина — эмоциональная, — рассуждает Елена. — Это усталость, грусть, горе, переживание утраты близкого человека, болезнь, вызывающая страдание. В таком случае человек становится особенно уязвимым для чужого влияния. Его достаточно пожалеть. А в-четвёртых, вовлечению в секту немало способствует употребление алкоголя или наркотиков, зачастую невольное. Пришёл на какое-то собрание, выпил чайку, и критическое мышление испарилось. Любая манипуляция с таким человеком проходит легко.

* — организации, признанные нежелательными на территории России. ** — организации, признанные экстремистскими или террористическими, запрещены на территории Российской Федерации. *** — запрещённая в России тоталитарная псевдорелигиозная организация.

Авторы Александр Лаврентьев