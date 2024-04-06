В Петрозаводске арестовали организатора ячейки "Свидетелей Иеговы"*

В Петрозаводске арестовали мужчину, которого обвиняют в организации ячейки экстремистского движения "Свидетели Иеговы"*. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Карелия.

"Следствием установлено, что в период с января 2021 года по февраль 2024 года 30-летний мужчина, вопреки вступившему в законную силу решению Верховного суда Российской Федерации о признании религиозной организации "Свидетели Иеговы "Петрозаводск"* экстремистской, осуществлял активные действия организационного характера, направленные на продолжение запрещённой деятельности", — говорится в сообщении.

Уточняется, что сектант вербовал новых адептов и курировал их. Кроме того, он созывал собрания, на которых обсуждались идеи запрещённого движения и изучалась соответствующая литература. СК завёл уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

А ранее Life.ru сообщал, что массовые задержания членов общества "Свидетели Иеговы"* прошли в Еврейской автономной области. Несмотря на запрет организации в РФ, сектанты продолжали вербовать новых участников и пропагандировать экстремистские идеи.