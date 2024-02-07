Массовые задержания сектантов из "Свидетелей Иеговы"* прошли в Еврейской автономной области
SHOT: В ЕАО прошли задержания приверженцев "Свидетелей Иеговы"*
В Еврейской автономной области прошли массовые задержания членов организации "Свидетели Иеговы"*. По данным SHOT, сектанты, несмотря на запрет сомнительной организации, продолжали вербовать новых адептов и пропагандировать экстремистские идеи, в том числе отказ от переливания крови даже при угрозе смерти.
На Дальнем Востоке прошли задержания сектантов из "Свидетелей Иеговы"*. Видео © SHOT
К слову, именно такую расписку нашли дома у одного из задержанных. Также у сектантов изъяли запрещённую литературу и агитационные листовки. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации", решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
Расписка дальневосточного сектанта, в которой он отказывается от переливания крови. Скриншот © SHOT
Напомним, "Свидетели Иеговы"* не только пропагандируют опасные для общества людей идеи, но и буквально поддерживают терроризм рублём. Так, недавно в Мариуполе, помимо целой горы сектантской литературы, нашли служебные документы, подтверждающие факт спонсирования ими ВСУ. Причастные устанавливаются.
* Запрещённая в России экстремистская организация.