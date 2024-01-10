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10 января, 17:46

Многодетная москвичка потеряла две квартиры и попала в психушку после посещения тренингов

В Москве многодетная мать потеряла квартиры и попала в клинику после тренингов

В Москве многодетная мать после посещения тренингов потеряла две квартиры, офис и попала в психиатрическую клинику. Как сообщает Mash, вот уже на протяжении шести лет родители женщины по имени Виктория и её трое малолетних детей ютятся в однокомнатной съёмной квартире.

Многодетная москвичка подписывает документы на передачу квартиры мошенникам. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, в 2014 году у москвички произошло прерывание беременности. С тех пор Виктория впала в депрессию: она не обращала внимания на семью и неоднократно пыталась покончить жизнь самоубийством. В какой-то момент на помощь пришла подруга, которая порекомендовала обратиться в Московский тренинговый центр, куда ходила сама.

Виктория прислушалась к совету, но ситуация только ухудшилась. После нескольких занятий женщина перестала отдавать отчёт действиям и даже не заметила, как её квартиры стали переходить в руки руководителей тренингов. Позже она узнала, что та самая подруга, которая звала её на эти курсы, совершила суицид.

Ненадолго у Виктории получилось прийти в себя, и она захотела выйти из секты. Однако аферисты не выпускали её и угрожали оружием, пока та не перепишет на них имущество. Женщина выполнила требования мошенников, и они исчезли. А сама Виктория угодила в психушку и находится там уже шесть лет. Её близкие писали заявление в полицию, однако пока это ни к чему не привело.

Пожилая москвичка хотела заработать на инвестициях, но отдала 3,5 млн рублей мошенникам
Пожилая москвичка хотела заработать на инвестициях, но отдала 3,5 млн рублей мошенникам

Ранее Лайф писал, что мошенники под видом инвестиций развели пожилого москвича на миллионы рублей. 83-летний мужчина получил по электронной почте предложение о заработке и заинтересовался им.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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