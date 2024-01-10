Многодетная москвичка потеряла две квартиры и попала в психушку после посещения тренингов

В Москве многодетная мать после посещения тренингов потеряла две квартиры, офис и попала в психиатрическую клинику. Как сообщает Mash, вот уже на протяжении шести лет родители женщины по имени Виктория и её трое малолетних детей ютятся в однокомнатной съёмной квартире.

Многодетная москвичка подписывает документы на передачу квартиры мошенникам. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, в 2014 году у москвички произошло прерывание беременности. С тех пор Виктория впала в депрессию: она не обращала внимания на семью и неоднократно пыталась покончить жизнь самоубийством. В какой-то момент на помощь пришла подруга, которая порекомендовала обратиться в Московский тренинговый центр, куда ходила сама.

Виктория прислушалась к совету, но ситуация только ухудшилась. После нескольких занятий женщина перестала отдавать отчёт действиям и даже не заметила, как её квартиры стали переходить в руки руководителей тренингов. Позже она узнала, что та самая подруга, которая звала её на эти курсы, совершила суицид.

Ненадолго у Виктории получилось прийти в себя, и она захотела выйти из секты. Однако аферисты не выпускали её и угрожали оружием, пока та не перепишет на них имущество. Женщина выполнила требования мошенников, и они исчезли. А сама Виктория угодила в психушку и находится там уже шесть лет. Её близкие писали заявление в полицию, однако пока это ни к чему не привело.