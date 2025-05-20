Звезда 90-х Татьяна Овсиенко рассказала о мечте, которой не суждено было сбыться

Певица Татьяна Овсиенко откровенно рассказала о своих переживаниях из-за того, что ей не удалось родить собственных детей. Об этом она сообщила в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

В браке с продюсером Владимиром Дубовицким звезда 90-х усыновила мальчика Игоря, который нуждался в операции на сердце. После этого, по словам Овсиенко, у неё началась новая безумно счастливая жизнь.

«Долгая история, подготовка, операция. Я бегала к нему. Медсестра говорила: «Игорёша, мама пришла». И я понимала, что меня без этого человека уже нет. Позвонила в дом малютки и сказала, что не верну его», — поделилась артистка.

Несмотря на это, певица всегда мечтала о собственных детях. Татьяна подчеркнула, что её страдания по сей день остались внутри. Певица понимает, что не испытала тех ощущений, которые испытывает нормальная женщина.

«О детях, естественно, мечтали. Ходили, думали, как это можно сделать. Ну что буду говорить? Мои страдания по сей день есть внутри. Я понимаю, что на себе не испытала это ощущение, как нормальная женщина. Я понимаю, мне больно, но мне открывает сердце мой Игорь. Ну не сложилось», — сказала Овсиенко.