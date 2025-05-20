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Регион
20 мая, 05:52

Минобороны РФ потребовало взыскать 2,6 млрд с завода «Вымпел»

Здание Министерства обороны РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii Iakimov

Здание Министерства обороны РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii Iakimov

Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к ПАО «Судостроительный завод «Вымпел» о взыскании свыше 2,6 миллиарда рублей. Это следует из искового заявления.

«Сумма исковых требований по иску Министерства обороны Российской Федерации к ПАО «Судостроительный завод «Вымпел» составляет 2 млрд 690 млн 774 тыс. 271 рублей», отмечается в исковом заявлении, с которым ознакомился ТАСС.

Московский арбитражный суд рассмотрит вопрос о возбуждении дела по иску. Содержание претензий, заявленных истцом, пока неизвестно.

ОСК «Вымпел» – судостроительный завод, производящий широкий спектр современных судов, включая ракетные и патрульные катера, а также суда для поисково-спасательных, пожарных и гидрографических работ. Завод использует сталь и алюминиево-магниевые сплавы в строительстве судов спусковым весом до 2200 тонн.

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А ранее министерство обороны подало иск против сотрудника Государственного рязанского приборного завода. Причиной обращения стало получение работником патента на способ пеленгации цели — этой технологии завод присвоил статус «секрет производства».

Мария Любицкая
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