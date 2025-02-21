Минобороны подало в суд на инженера из Рязани из-за метода «‎пеленгации целей»

Министерство обороны РФ подало иск в Суд по интеллектуальным правам к ведущему инженеру-конструктору Владимиру Герману, который является сотрудником Государственного рязанского приборного завода. Причиной обращения стало получение работником патента на способ пеленгации цели — этой технологии завод присвоил статус «секрет производства». Об инциденте РБК сообщили в пресс-службе суда.

Сам Герман заявил, что не знал об иске, пока ему не начали звонить журналисты. Инженер предположил, что военное ведомство намерено оспорить право на обладание патентом. Автор изобретения пояснил, что оно относится к области радиолокации. Инновационный способ пеленгации целей может быть использован в радиолокационных системах, в составе которых есть антенна, диаграмма направленности которой искажается вследствие взаимодействия с лопастями вращающегося несущего винта вертолёта.

«Когда я получил патент на своё имя, то право на изобретение осталось в России, за рубежами нашей страны патент на это техническое решение уже никто не получит, потому что оно опубликовано, то есть получением патента я соблюл интересы страны», — объяснил в беседе с РБК Герман.

Согласно российским законам, право распоряжаться «секретом производства» принадлежит работодателю. Роспатент выдал несколько патентов, автором которых указан Владимир Герман, а патентообладателем — Российская Федерация в лице Министерства обороны. Однако в документах на способ пеленгации целей патентообладателем также значится инженер лично. Почему так получилось, предстоит разобраться в суде.