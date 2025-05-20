Искры и пламя: Машина взорвалась во время движения во дворе многоэтажки в Новосибирске

В Новосибирске камера домофона запечатлела страшный момент: Hyundai Solaris вспыхнул прямо на ходу во дворе дома на улице Зорге. Об этом сообщает паблик «Инцидент Новосибирск».

В Новосибирске авто на ходу взорвалось во дворе дома. Видео © VK / Инцидент Новосибирск

Инцидент, случившийся ранним утром 20 мая 2025 года, попал в объектив у дома № 277. На видео показано, как в 04:35 из салона машины внезапно вырвались искры, а затем пламя охватило автомобиль. Водитель, оказавшийся в эпицентре огненной ловушки, получил ожоги.