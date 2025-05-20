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20 мая, 05:31

Искры и пламя: Машина взорвалась во время движения во дворе многоэтажки в Новосибирске

В Новосибирске взорвалась машина, проезжавшая по двору многоэтажки

Машина после взрыва в Новосибирске. Обложка © VK / Инцидент Новосибирск

Машина после взрыва в Новосибирске. Обложка © VK / Инцидент Новосибирск

В Новосибирске камера домофона запечатлела страшный момент: Hyundai Solaris вспыхнул прямо на ходу во дворе дома на улице Зорге. Об этом сообщает паблик «Инцидент Новосибирск».

В Новосибирске авто на ходу взорвалось во дворе дома. Видео © VK / Инцидент Новосибирск

Инцидент, случившийся ранним утром 20 мая 2025 года, попал в объектив у дома № 277. На видео показано, как в 04:35 из салона машины внезапно вырвались искры, а затем пламя охватило автомобиль. Водитель, оказавшийся в эпицентре огненной ловушки, получил ожоги.

Несколько взрывов прогремело ночью над Дзержинском
Несколько взрывов прогремело ночью над Дзержинском

Ранее в Санкт-Петербурге на Каменноостровском проспекте на парковке вспыхнул автомобиль и выгорел дотла. По предварительным данным, водителя внутри не было. О пострадавших не сообщается.

Оксана Попова
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