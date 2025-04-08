В Петербурге машина вспыхнула на парковке и выгорела дотла
«Mash на Мойке»: В Петербурге сгорел автомобиль, водитель не пострадал
Автомобиль. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rico Loeb
В Санкт-Петербурге на Каменноостровском проспекте на парковке вспыхнул автомобиль и выгорел дотла. Видео с места происшествия публикует телеграм-канал Mash на Мойке.
Машина выгорела дотла. Видео © Telegram / Mash на Мойке
По предварительным данным, водителя внутри не было. О пострадавших не сообщается.
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