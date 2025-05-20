85-летний писатель-сатирик Лион Измайлов победил рак кожи, с которым боролся на протяжении пяти лет. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В 2020 году у юмориста была диагностирована ранняя стадия рака. Благодаря строгому соблюдению рекомендаций врачей и последовательному лечению, ему удалось победить болезнь. Теперь Измайлов больше не числится в реестре онкологических больных.

Примечательно, что сам писатель не делал публичных заявлений о своем здоровье. В начале мая 2025 года СМИ писали о творческой активности Измайлова и его присутствии в социальных сетях. Однако о своей болезни он ни разу не сообщал подписчикам.