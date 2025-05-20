Серые схемы: Беглый коуч Байгужин учит россиянок в Дубае «обчищать» мужчин

Скандально известный пикап-коуч Денис Байгужин, заочно арестованный в России за крупное мошенничество, не теряет хватки: из солнечного Дубая он продолжает зарабатывать миллионы, обучая российских женщин искусству финансового обольщения, сообщает SHOT. За 300 тысяч рублей гуру обещает раскрыть секреты, как заставить мужчин оплачивать капризы, свидания и даже аренду жилья, оставляя их с пустыми карманами.

Сбежав от российского правосудия, Байгужин перезапустил свои курсы, предлагая особо щедрым ученицам VIP-тренинги в Дубае за полмиллиона рублей. Для тех, кто ищет бюджетный путь к альфа-самцам, есть закрытый чат за 2 тысячи рублей в месяц, где коуч учит распознавать «финансово несостоятельных» кавалеров и за час переписки покорять сердца богатых ухажёров».

По данным SHOT, схема Байгужина действует через онлайн-школу «Альфаскул» с официальной образовательной лицензией. Курсы замаскированы под «дополнительную образовательную программу», а бизнес в России ведётся через подставное лицо — Рустама Камалова, владельца школы, позволяющего коучу оставаться в тени.