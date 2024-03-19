Автора психологии обольщения Дениса Байгужина заочно арестовали
Суд в Москве заочно арестовал Байгужина на два месяца по делу о мошенничестве
Денис Байгужин. Обложка © VK / Денис Байгужин. Как успешно выйти замуж?! / Denis Iarmukhametov
Пресненский районный суд в Москве заочно арестовал автора психологической прозы Дениса Байгужина, его разыскивают по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
"Байгужин заочно арестован на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ", — сообщила представитель пресс-службы Пресненского суда.
Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что 15 марта 2020 года поступила информация проверки по электронному обращению мужчины в отношении трёх граждан 1979 и 1994 года рождения, в числе которых находился и автор психологической литературы Денис Байгужин. Заявитель рассказал, что перечисленные граждане злоупотребляли его доверием и таким образом заполучили 6,6 млн рублей за оплату приёмов психолога. После того как заявитель оформил дарственную на квартиру Денису Байгужину, дивиденды от психолога поступать перестали.
Ранее полиция задержала мошенника, который обманул страховые компании почти на 10 миллионов. Всего было выявлено более 20 таких эпизодов, а общий ущерб составил более девяти миллионов рублей. Теперь следователи выясняют его подельников, а затем им будет грозить до десяти лет тюремного заключения по статье о мошенничестве в сфере страхования.