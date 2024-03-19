Автора психологии обольщения Дениса Байгужина заочно арестовали

Пресненский районный суд в Москве заочно арестовал автора психологической прозы Дениса Байгужина, его разыскивают по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Байгужин заочно арестован на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ", — сообщила представитель пресс-службы Пресненского суда.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что 15 марта 2020 года поступила информация проверки по электронному обращению мужчины в отношении трёх граждан 1979 и 1994 года рождения, в числе которых находился и автор психологической литературы Денис Байгужин. Заявитель рассказал, что перечисленные граждане злоупотребляли его доверием и таким образом заполучили 6,6 млн рублей за оплату приёмов психолога. После того как заявитель оформил дарственную на квартиру Денису Байгужину, дивиденды от психолога поступать перестали.