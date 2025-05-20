Не дошла 300 метров до дома: Под Пермью доярка погибла от удара молнии

В Пермском крае зафиксировали первую смерть от молнии в этом году. Погибла 52-летняя сотрудница СПК «Колхоз имени Дзержинского», сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, женщина возвращалась домой с работы и попала под дождь. Затем началась гроза. Одна из молний попала в пермячку, когда ей оставалось дойти до дома 300 метров.

Обгоревшее тело женщины нашёл прохожий. Он позвонил председателю колхоза и рассказал о трагедии. Вскоре на место приехали полиция и скорая.

СПК «Колхоз имени Дзержинского» находится в селе Крохалёво Юсьвинского муниципального округа.